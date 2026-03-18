El real blue cotiza a $262,75 para la compra y a $273,75 para la venta.
Real blue: a cuánto operó este miércoles 18 de marzo
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
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Real blue: a cuánto operó este martes 17 de marzo
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La brecha de precios con Brasil se mantuvo estable en el cierre del año
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial marcó los $265 para la compra y a $280 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $364.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.422,26 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.468,17 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.420,82 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.464,51, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.681, según Binance.
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