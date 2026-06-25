¿Seguirá picante el dólar en julio? Las claves a tener en cuenta que definirán que su precio

El dólar oficial mantendrá su tendencia al alza en julio y el resto del año debido a la presión del aguinaldo, la Copa del Mundo y las tasas negativas, bajo el monitoreo de la inflación y el agro.

Tras marcar una aceleración en junio , el dólar oficial mantendría una tendencia al alza en julio que progresivamente se iría incrementando conforme se desarrolle el segundo semestre . Una estacionalidad que juega en contra, con el pago de aguinaldo , mundial , y una mayor demanda de cobertura ante tasas de interés negativas , son algunos factores que pesan en contra. Entre los índices a monitorear hacia están la inflación, las tasas, y la liquidación del agro.

En charla con Ámbito , Leonardo Anzalone , economista y director de CEPEC , aseguró que, con los recientes movimientos, el dólar parece que "está buscando un nuevo equilibrio después de varios meses de atraso frente a una inflación que siguió corriendo por encima del 2% mensual". A esto se le suma "una presión cambiaria de fondo, lo que estamos viendo es una recomposición lógica de precio relativo".

Para este experto, hoy el rango parece moverse entre los $1.450 y $1.600 , con un "mercado que todavía tiene oferta de divisas por la cosecha gruesa, pero que empieza a mirar una segunda mitad del año con menos estacionalidad positiva ".

A su turno, en charla con este medio, el economista Gustavo Ber también dio sus proyecciones: "Creo que a corto plazo -en lo que resta del mes- seguiría un gradual reacomodamiento, pero sin superar los $1.500. Actualmente está influyendo principalmente el contexto externo, el cual incluye renovada fortaleza del dólar a nivel global y tasas UST más altas, y por ende debilidad de monedas emergentes y commodities".

Para este experto, sin embargo, hacia el segundo semestre podría comenzar a deslizarse más cerca de la inflación.

Por su parte, el economista Federido Glustein también delineó sus perspectivas para la divisa norteamericana: "Mi lectura para el corto plazo pongámosle próximas semanas julio—agosto es que el dólar viene con sesgo levemente alcista, pero todavía con margen para moverse dentro de una zona relativamente contenida, salvo que aparezca un shock político o externo, en un nivel de $1.500 y $1.550".

En cuanto a qué factores hay detrás de esta suba, Glustein aseguró: "Hay una demanda estacional y de cobertura propio de junio/julio, con aguinaldo, mundial, vacaciones, con una morigeración de la oferta también estacional. Otro factor clave es la tasa en pesos negativas en estos tiempos, que puede contener la dolarización sobre todo si las licitaciones del Tesoro mostrasen menor rollover, el mercado puede ir a cobertura cambiaria. Y a su vez estamos a un año de las elecciones y las carteras se empiezan a dolarizar".

Por último para Anzalone hay tres factores clave para seguir hacia adelante: el primero, la liquidación del agro, que sigue aportando oferta pero va perdiendo fuerza con el correr de las semanas; el segundo, las tasas en pesos que hoy parecen haber encontrado un piso y la curva empieza a mostrar que el mercado incluso descuenta cierta suba; el tercero, la inflación, porque si sigue estabilizada en torno al 2%-3% mensual, es difícil sostener un dólar totalmente quieto sin volver a generar atraso.

"Nuestra visión es que no debería haber movimientos disruptivos en el corto plazo, pero sí una tendencia a una suba gradual, acompañando parte de la nominalidad de la economía", finalizó.

Más oferta del agro, pero más demanda de dólares

En junio, el BCRA siguió comprando dólares, y lleva acumulado u$s1.106 millones en el mes, aunque a un ritmo menor que la semana previa. Paralelamente, la demanda de cobertura cambiaria continuó ganando protagonismo. El interés abierto en futuros de dólar aumentó otros u$s71 millones el miércoles, luego del fuerte salto de u$s224,5 millones registrado el martes, el mayor incremento diario desde el 29 de septiembre de 2025.

"Una vez más, tanto la magnitud del aumento como su coincidencia con una nueva aceleración del tipo de cambio oficial apuntarían a una intervención del BCRA en este mercado con el objetivo de moderar la presión cambiaria. Vale destacar que el incremento de la rueda se explicó prácticamente en su totalidad por el contrato de julio, cuyo interés abierto creció u$s81 millones", revelaron desde PPI.

En el mismo sentido, se evidenció de nuevo que la demanda por cobertura vía instrumentos dólar linked también se intensificó: el volumen operado en letras y bonos indexados al dólar se disparó hasta u$s328,1 millones desde los ya elevados u$s139,5 millones del martes. Al mismo tiempo, el Banco Central compró u$s70 millones en el mercado oficial y elevó las adquisiciones acumuladas de junio a u$s1.246 millones, todavía por debajo de los u$s2.084 millones que compró a igual altura de mayo.

"Lo más llamativo es que la moderación de las compras del Central convive con una oferta del agro que continúa siendo elevada. De hecho, en las últimas cuatro ruedas la liquidación promedio informada por CIARA alcanzó los u$s136 millones diarios, frente a compras promedio del BCRA de apenas u$s48 millones. En otras palabras, buena parte de los dólares que aporta el sector exportador está encontrando contrapartida en una demanda privada más firme, en línea con la mayor presión observada sobre el tipo de cambio y la renovada búsqueda de cobertura cambiaria", finalizó PPI.