Volatilidad en el First Republic Bank: rebota 25% en Wall Street tras chance de un segundo rescate

El pasado jueves, 12 bancos decidieron darle liquidez al First Republic con u$s30.000 millones a través de depósitos no asegurados para intentar evitar un mayor contagio al sistema financiero. El Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizaron cada uno un depósito no asegurado de u$s5.000 millones, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley depositaron u$s2.500 millones cada uno. BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hicieron lo propio con depósitos de u$s1.000 millones cada uno.