Crédito, morosidad y nuevos productos: los desafíos que enfrentan los bancos y los planes que trazan

Referentes de Banco Provincia, Comafi y BIND coincidieron en que la estabilidad macro será clave para desarrollar crédito de largo plazo, potenciar el mercado de capitales y escalar modelos financieros más eficientes.

Luego de la exposición de Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) en el marco de la segunda jornada de Expo EFI , referentes del sistema financiero participaron del panel “La banca en una economía normalizada”, donde analizaron los desafíos del sector.

A la espera de los balances de las principales entidades que cotizan en bolsa, los bancos no esquivaron las consultas sobre la morosidad —uno de los temas que más ganó relevancia en los últimos meses— y aseguraron que el pico “ya quedó atrás”. Al mismo tiempo, coincidieron en que la continuidad del proceso de expansión del crédito dependerá de una mejora sostenida en las condiciones macro.

Del encuentro participaron Silvio Margaria, Luis Leiva y Leandro Martínez, de Banco Comafi, BIND y Banco Provincia, quienes coincidieron en que el sistema financiero enfrenta una nueva etapa, con foco en eficiencia, crédito e integración con el mercado de capitales.

Desde BIND, Luis Leiva puso el foco en la transformación del negocio financiero y el rol creciente de la tecnología en la industria. “Nosotros siempre estamos enfocados en la economía del día a día, desarrollando productos. BIND ofrece estructura tecnológica. Somos un ecosistema financiero integrado”, señaló. En esa línea, destacó la necesidad de que las fintech y las entidades financieras evolucionen hacia modelos más escalables.

Leiva también subrayó que el desafío actual del sector pasa por mejorar la eficiencia operativa. “El nuevo desafío es la eficiencia. Tenemos que seguir trabajando sobre tecnología y no limitarnos solo al negocio financiero o bancario tradicional. Hoy cualquiera se puede transformar en fintech. La eficiencia es fundamental. Las Pymes necesitan rieles eficientes”.

Crédito de largo plazo y condiciones macro

Por su parte, Silvio Margaria, de Banco Comafi, centró su exposición en el desarrollo del crédito en una economía más estable. “¿Cómo expandimos el crédito? Yendo sobre créditos más largos hipotecarios o inversiones. Para eso se necesita previsibilidad y estabilidad económica y medir bien el ingreso disponible en familias”.

El ejecutivo remarcó que la posibilidad de ampliar el financiamiento a largo plazo depende directamente del contexto macroeconómico, especialmente de la estabilidad de ingresos y de la previsibilidad. Además, anticipó un cambio en la dinámica del negocio bancario. “Hay varios aprendizajes que hacer se viene un tiempo de menores spread y mayores volumen”.

El rol del mercado de capitales

Desde Banco Provincia, Leandro Martínez planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema financiero más profundo, con mayor protagonismo del mercado de capitales. “Los bancos debemos ser gestores de créditos y el mentor para que las Pymes, Agro, Oil &Gas y minería donde hay demanda genuina puedan ir a buscar préstamos a mediano y largo plazo, y desarrollar el mercado de capitales para darle más capacidad y sacar ese riesgo de los balances. Esa es la etapa que tenemos que avizorar”.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento del sistema financiero podría ser significativo en los próximos años si se consolidan las condiciones macroeconómicas. “En la medida en que la economía nos dé esa previsibilidad, los bancos están preparados. En tres años el sistema financiero puede crecer dos o tres veces más de lo que creció en los últimos diez años. Esto impacta en la economía real”.

Morosidad y normalización del crédito

Otro de los ejes del panel fue la evolución de la morosidad, especialmente en el segmento minorista destinado a familias, donde alcanzó niveles récord. Martínez aseguró que el sistema atraviesa una etapa de transición hacia niveles más normales de riesgo.

“El crédito minorista tiene niveles de mora altos, ahora entramos a una etapa normal. En la primera etapa del año había indicadores de riesgos altos. Ya tiende a normalizarse y creemos que hay que impulsar el crédito al consumo”, planteó Martínez.

“Cuando observamos países de la región con años de estabilidad e inflación de un dígito, vemos sistemas financieros que prestan al sector privado alrededor del 40% del PBI. En Argentina ese nivel ronda el 10%, y eso define claramente el tamaño del sistema financiero. Mientras no estén dadas esas condiciones de estabilidad, el sistema tiende más a retraerse que a expandirse”, señaló Silvio Margaria, Comafi Bursátil.

En ese sentido, agregó: “En la medida en que la economía dé seguridad, estabilidad y flexibilidad, los bancos están preparados. El sistema financiero tiene capacidad para crecer dos o tres veces respecto de un nivel que prácticamente no creció en los últimos diez años. No es solo una oportunidad para el sistema financiero, sino para la economía real”.

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Datos, riesgo y competencia

Pese a que el openbanking sigue siendo una materia pendiente en el mercado financiero, Martínez destacó el rol central que tendrá el manejo de la información. "El que domine el dato va a dominar una de las características del riesgo y ahí va a tener más sentido la estabilidad”.

El ejecutivo señaló que la competencia entre bancos y fintechs estará cada vez más vinculada a la capacidad de procesar información y gestionar riesgos de manera eficiente.

“Con este modelo, el que venda el mejor producto al mejor precio es quien ganará. Eso es clave. Aquellos sectores que no tengan esta combinación de producto y precio, y no sean eficientes con su actividad, van a ser los que pierdan. En ese sentido, nosotros estamos para ayudar a todas las PyMEs argentinas. Somos un banco que acompaña el crecimiento, la volumetría y la eficiencia. Tenemos más de 20 millones de clientes con este modelo de Banking as a Service que ofrecemos, con productos de automatización, apificación, entre otros. Si queremos sobrevivir en un sistema competitivo, tenemos que ser eficientes”, planteó Leiva.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de desarrollar instrumentos de financiamiento de mayor plazo, más allá de los productos tradicionales.

“La cuenta en dólares con rendimiento es un commodity . Lo que tiene que aparecer es el crédito a mediano y largo plazo y hay que desarrollar la posibilidad de traer capacidad del mercado de capitales que multiplique la capacidad de bancos”, aportó Martínez, de Banco Provincia, al tiempo que agregó que la consolidación del sistema financiero dependerá de la evolución de variables macro clave. “Nos falta un recorrido en este esquema macro donde la convergencia hacia indicadores de un dígito de la inflación, riesgo país que pueda ir a niveles de 200 puntos. Y eso hace tomar previsibilidad para adelante y los bancos a través del ahorro”.