Ingresos Brutos: Misiones levantó temporalmente su aduana interna y Chaco no podrá retener en cuenta bancaria

En el primer caso, la provincia yerbatera dejará de cobrar temporalmente el impuesto por anticipado a los camiones que ingresen con mercaderías. En el segundo, una cámara federal le dio la razón a Adeco Agropecuaria.

Ingresos Brutos en la mira de los jueces. ¿Fin de las aduanas internas?

Las empresas comienan a cuestionar el Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias. Esta semana se conocieron un par de novedades importantes: por un lado, la provincia de Misiones dejó temporalmente de cobrar por anticipado el tributo a los camiones que ingresaban a su territorio. Por otro, la firma Adeco Agro logró un fallo de la Justicia Federal que le impide al gobierno de Chaco retenerle el impuesto en sus cuentas bancarias.

Ambas novedades fueron bien recibidas tanto por los empresarios afectados como por asesores tributarios. Por un lado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) destacó la decisión del gobierno misionero de suspender el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en controles fiscales de ruta, una medida por la que la entidad empresaria abogaba desde hacía tiempo.

A través del Decreto 713 , firmado el 30 de abril, se instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del pago a cuenta de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en los puestos de control fiscal en rutas provinciales.

La normativa que regía hasta entonces establecía el cobro anticipado del tributo sobre mercaderías que ingresaban al territorio provincial, operaciones de compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito o en consignación y servicios de transporte de cargas con origen en Misiones.

"El decreto publicado este lunes reconoce expresamente que el actual contexto macroeconómico, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa en la dinámica productiva y comercial de la provincia, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas", señaló la CAME .

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La entidad dijo que "la suspensión del cobro en ruta constituye un avance parcial" y que "persiste la necesidad de abordar de manera integral la situación de los saldos a favor acumulados por contribuyentes a lo largo de los últimos años, cuya magnitud representa un pasivo significativo para el sistema tributario provincial".

Fallo contra las retenciones en cuenta

En Chaco, la empresa Adeco Agro logró un fallo de la Justicia Federal para impedir que el gobierno siga reteniendo Ingresos Brutos a través de sus cuentas bancarias.

La firma reclamó que había acumulado saldos a favor de Ingresos Brutos por más de $11 millones, mientras que el impuesto determinado ascendía a unos $2 millones. Por esa vía, las provincias recaudan mucho más de lo que les correspondería.

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió el pasado martes 7 de mayo poner límites a las retenciones del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) sufridas por Adeco Agropecuaria y se expidió a favor de la procedencia de la medida cautelar solicitada por la compañía.