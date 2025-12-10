AFA: Carlos Tévez quedó involucrado en la investigación contra una empresa vinculada a exdirigentes

El exdelantero de Boca y actual director técnico de Talleres no queda involucrado entre los sospechosos del caso ni será investigado por ninguna maniobra delictiva.

El Juez Federal Daniel Rafecas , tras acceder en La Plata a los registros catastrales de Provincia de Buenos Aires de la casa en Pilar atribuida a altos dirigentes de AFA , decidió ampliar la investigación y levantar el secreto fiscal de la firma “MALTE SRL”, una de las sociedades que aparece en la sucesión de dueños de la propiedad, que además figura como proveedora de la Asociación de Fútbol Argentino . Uno de los datos salientes que surgió en la investigación es que el terreno fue comprado al exfutbolista Carlos Tévez .

El Magistrado ya le requirió a ARCA toda la información fiscal e impositiva, tanto de la SRL como de sus posibles socios o directivos, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz , exdirector de la liga de fútbol femenino de AFA , una información a confirmar cuando se accedan a los registros oficiales.

Es que según consta en los registros oficiales a los que hoy se tuvo acceso, el terreno de la finca de Pilar denunciada fue adquirida por Carlos Tévez en julio de 2017 y, seis años más tarde, fue vendida a la firma MALTE SRL el 28/6/23. A su vez, menos de 1 año después, el 30/5/24, la propiedad fue vendida a la sociedad cuyo CUIL corresponde a “REAL CENTRAL SRL” de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, actuales propietarios de la finca e imputados en la causa.

De todas formas, el exdelantero de Boca y actual director técnico de Talleres no queda involucrado entre los sospechosos del caso ni será investigado por ninguna maniobra delictiva. A su vez, el juez Rafecas ya dictó medidas para averiguar quién está detrás de Malte SRL.

Malte SRL fue la empresa contratada de forma directa en 2022 para la implementación del sistema del VAR , obra por la que le pagaron 500 mil dólares desde la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

A partir de esta investigación, Rafecas busca determinar los detalles del presunto entramado societario detrás de la operación y esclarecer si hubo maniobras destinadas a ocultar a los verdaderos beneficiarios del inmueble. Este miércoles, la Justicia probó que la mansión tuvo como dueños a dirigentes de la AFA.

La causa contra la empresa comenzó a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, que apuntó que el nivel de lujo de la mansión -que cuenta con pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas- no se condice con las posibilidades económicas de los imputados.

Luciano Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.

Por su parte, Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.