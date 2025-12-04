A pesar de los escándalos, la AFA se ubica como la marca nacional de fútbol más fuerte del mundo

El último informe de Brand Finance muestra que la AFA es la marca nacional de fútbol más sólida, con un índice de fortaleza de 90,7 sobre 100. Seguidores del fútbol valoran al país como destino turístico, de estudios y compras, pero no como un país ideal para invertir dinero. según el estudio presentado en Nueva York.

De acuerdo a un informe presentado en Nueva York, la AFA es considerada como la marca nacional de fútbol más sólida del mundo, sustentándose en la visibilidad y el atractivo emocional de sus selecciones nacionales.

En el marco del escándalo suscitado entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA es considerada como la marca nacional de fútbol más sólida del mundo , según el último informe titulado "AFA as a global brand", que fue elaborado por la consultora Brand Finance y se presentó en el mirador SUMMIT One Vanderbilt de Manhattan. .

El estudio revela que los aficionados al fútbol valoran a Argentina como un destino atractivo para hacer turismo, estudiar o realizar compras, en comparación con personas que no siguen este deporte.

No obstante, el informe destaca que ni los seguidores del fútbol ni el público general consideran a Argentina como un país ideal para invertir dinero, lo que evidencia un reto pendiente en el ámbito económico y financiero.

El informe también revela que los aficionados perciben a Argentina con mayor crecimiento y estabilidad económica, mejor posicionamiento en relaciones internacionales, una riqueza patrimonial destacada y mayor fiabilidad institucional.

Brand Finance le otorga a la marca AFA un índice de fortaleza de 90,7 sobre 100, lo que la sitúa muy por delante de las principales naciones futbolísticas, como Brasil, Alemania, Francia e Inglaterra.

La magnitud de este liderazgo refleja más que el rendimiento deportivo; la AFA ahora compite en el mismo territorio de fortaleza de marca que algunas de las marcas de consumo y corporativas más reconocidas del mundo, desde Nike y Coca-Cola hasta Dior, McDonald's y YouTube. La federación ha evolucionado de una institución deportiva a una marca global con alcance, peso cultural e impulso comercial comparables a los de los grandes nombres del mundo empresarial internacional.

Según el Índice Global se Poder Blando de Brand Finance, Argentina se beneficia constantemente de la visibilidad y el atractivo emocional de sus selecciones nacionales, siendo la federación uno de los embajadores más efectivos del país. El público internacional responde con entusiasmo al perfil de los equipos, con una mayor familiaridad, una mejor percepción y un mayor engagement a medida que crece la presencia global de la AFA.

messi besando copa Lionel Messi, tras vestir durante dos décadas la camiseta de la Selección Argentina, fue un factor determinante para que la AFA evolucione como marca a nivel mundial. @Conmebol

Impacto comercial

Los datos de Brand Finance también muestran el impacto comercial de las alianzas con la AFA en múltiples mercados. American Express registra un mayor reconocimiento, familiaridad y uso entre los aficionados al fútbol en países clave, mientras que la marca india de lácteos Amul ha experimentado aumentos de dos dígitos en familiaridad, consideración y uso tras los principales torneos. Estos efectos se reflejan en la base de datos global de Brand Finance, donde las asociaciones de la AFA fortalecen la percepción de marca de sus socios en categorías que abarcan desde servicios financieros y bienes de consumo de alta rotación hasta ropa y tecnología.

Leandro Petersen, director comercial y de márketing de la AFA, afirmó que la asociación busca “expandir la marca de la AFA en ciertos mercados como China, Latinoamérica, España o Estados Unidos”, destacando la presencia de Lionel Messi en el fútbol norteamericano como un activo clave.

“Cuando se retire Messi seguro que vamos a sentir que la marca AFA no será la misma, pero Leo va a ser un embajador de por vida para Argentina y creo que nos va a acompañar de la mejor manera porque tiene un amor por la AFA y por este país que lo ha demostrado con creces”, expresó Petersen.

En el ranking de países líderes en deportes, Argentina ocupa la segunda posición a nivel mundial, solo superada por Brasil, pero precediendo a Estados Unidos, Alemania y España, que completan el Top 5.