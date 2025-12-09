Caso Sur Finanzas: la Justicia ordenó 35 allanamientos a la AFA y clubes de fútbol

En los allanamientos se buscó información contable y documentación vinculada a la causa. El juez además levantó el secreto fiscal y bancario de los imputados.

En la causa se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera Sur Finanzas, la AFA y más de una decena de clubes.

El juez federal Luis Armella ordenó 35 procedimientos a sedes de la AFA , clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación conocida como “Sur Finanzas” a la financiera de Ariel Vallejo por supuestas maniobras de lavado de activos.

Fuentes judiciales confirmaron a Ámbito que las medidas se llevan a cabo desde la madrugada y los investigadores buscan información contable y documentación vinculada a la causa . El juez además levantó el secreto fiscal y bancario de los imputados.

En relación con los procedimientos, se trata de “ordenes de presentación” y “allanamientos” en dos sedes de la AFA, cuyo titular es Claudio “Chiqui” Tapia y distintos clubes y domicilios particulares.

Las medidas fueron dispuestas a pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona en las sedes de AFA y distintos clubes que tendrían contratos de “sponsoreo” u obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo.

En la causa se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera Sur Finanzas, la AFA y más de una decena de clubes que tendrían un vínculo comercial con la firma, uno de los sponsors principales de la entidad que representa a los clubes de fútbol del país.

La causa Banfield

El juez Armella subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A.

En esta causa, Vallejo, de la financiera Sur Finanzas se presentó ante la justicia para entregar su teléfono celular para ser peritado. Entre los 52 teléfonos secuestrados, el juez tiene también el del expresidente de Banfield Eduardo Spinoza.

En su requerimiento, la fiscal Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita” desarrollada por las autoridades del Club Banfield, las personas jurídicas vinculadas y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. “para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

La investigación es anterior a la denuncia que luego hizo ARCA, que también apunta a Sur Finanzas y que está en otro juzgado a cargo del juez Federico Villena.

La fiscal Incardona planteó que la última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que tramita en el juzgado a cargo de Armella. El conflicto entre ambas causas está abierto y debe resolver la Cámara Federal de La Plata.

Guerra judicial

El caso también derivó en una denuncia del juez Villena contra la fiscal Incardona por supuestas maniobras de “fórum shopping”. Villena advirtió que la causa contra los ex directivos de Banfield iniciada en julio casi no había avanzado.

El juez Villena sostuvo que Incardona no envió rápidamente la nueva denuncia a sorteo, que la transformó en una investigación preliminar y luego la remitió para que se designe magistrado.