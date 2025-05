Alerta por estafa: advierten a jubilados y pensionados en Santa Fe

Los métodos para engañar se vuelven cada vez más sofisticados y por eso hay que estar alertas para no caer, especialmente los jubilados.

Esta es la metodología más usual, para asustar a los usuarios y empezar a pedir datos sensibles que puedan ayudar a los estafadores a ingresar a las cuentas, ya sea de banco o de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Se recomienda no responder y no compartir ningún dato.

Los consejos clave para protegerse de estafas virtuales

Desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe hicieron recomendaciones puntuales para no caer en este tipo de estafas o, al menos, no perder la paciencia y consultar antes de tomar decisiones. Lo más importante es no compartir información personal, ya sea cuentas bancarias o datos familiares. Obviamente, las contraseñas tampoco deben ser compartidas bajo ninguna circunstancia.

Una forma fácil de darse cuenta si nos están hablando desde una institución oficial o no, es chequear la dirección de E-mail. Si tiene el sufijo @santafe.gob.ar o @santafe.gov.ar se trata de un canal oficial. Pero ante una falta de ortografía, caracteres extraños o sufijos distintos, es muy probable que se trate de una estafa.

En caso de dudas al recibir estos contactos, se puede llamar al 0800-444-3734 de La Caja para identificar a esta persona.