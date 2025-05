Balearon el frente de un hospital en José C. Paz: varios pacientes tuvieron que arrojarse al suelo

Un violento ataque se produjo durante la madrugada de este domingo contra el frente del hospital público Ruben Caporaletti, ubicado en la localidad de José C. Paz. Un grupo de delincuentes, aún no identificados, disparó en reiteradas ocasiones contra la entrada del centro de salud, provocando destrozos y sembrando el pánico entre las personas que se encontraban en el interior. Afortunadamente, no se reportaron heridos.