El dólar blue borró la caída de la jornada previa y terminó sin cambios respecto del cierre de la semana pasada. Se trató de la cuarta semana consecutiva sin retrocesos.
El dólar blue borró la caída de la jornada previa y acumuló cuatro semanas sin retrocesos
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El informal subió $5 este viernes, a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Como consecuencia, quedó 2,6% arriba del oficial mayorista, que en esta rueda descendió, y apenas 0,7% por encima del MEP.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 2 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 2 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.621,09 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,7%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 2 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.549,26 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 2 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $2.008,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 2 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.619,69, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 2 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.220, según Binance.
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