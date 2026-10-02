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2 de octubre 2026 - 17:33

El dólar blue borró la caída de la jornada previa y acumuló cuatro semanas sin retrocesos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5 este viernes 2 de octubre.

El dólar blue subió $5 este viernes 2 de octubre.

El dólar blue borró la caída de la jornada previa y terminó sin cambios respecto del cierre de la semana pasada. Se trató de la cuarta semana consecutiva sin retrocesos.

El informal subió $5 este viernes, a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Como consecuencia, quedó 2,6% arriba del oficial mayorista, que en esta rueda descendió, y apenas 0,7% por encima del MEP.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 2 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 2 de octubre

El dólar MEP cerró a $1.549,26 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 2 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $2.008,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 2 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.619,69, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 2 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.220, según Binance.

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