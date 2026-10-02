El BCRA aceleró la compra de dólares: sumó u$s369 millones en la semana, la mayor cifra desde julio

Pese a la elevada demanda, la oferta de divisas sigue firme en el mercado oficial. El stock bruto de reservas subió u$s364 millones y cerró en u$s48.653 millones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este viernes 2 de octubre y se afianzaron por encima de los u$s48.000 millones , en una semana en la que la autoridad monetaria aceleró el ritmo de compras en el mercado oficial . Pese a la elevada demanda, sigue apareciendo flujo de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC)

En la jornada, el BCRA adquirió u$s35 millones y llevó a u$s128 millones el saldo positivo acumulado en las dos primeras ruedas de octubre . A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.696 millones , mientras que el saldo semanal trepó a u$s369 millones , la cifra más alta desde julio. Así, el Central mostró una recomposición del flujo comprador frente al bajo ritmo de septiembre, aunque todavía resta ver si esa mejora logra sostenerse durante el resto del mes.

El dato mostró una mejora frente a la dinámica previa. El promedio diario de octubre hasta ahora se ubicó en u$s64 millones , por encima de los u$s22 millones de septiembre y de los u$s38 millones de agosto, aunque todavía por debajo de los u$s103 millones de julio , los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el arranque del mes marcó una recomposición del ritmo de compras, aunque aún resta ver si ese flujo se sostiene más allá del efecto de inicio de período.

"Pese a la alta demanda, la oferta privada en el MLC respondió bien en septiembre por el mejor contexto de precios internacionales (agro + energía) y mejor oferta financiera (emisión de ONs, préstamos en dólares y deuda provincial) ", señalaron desde la consultora Equilibra.

En este marco, el stock de reservas brutas aumentó u$s364 millones y cerró en u$s48.653 millones , luego de un cierre de septiembre atravesado por movimientos de fin de mes. La mejora diaria combinó compras en el mercado oficial y factores de valuación favorables. E l oro subió 0,3% y habría aportado cerca de u$s25 millones al valor contable de las tenencias del BCRA. Además, el dólar global retrocedió 0,21%, mientras que el euro avanzó 0,10%, la libra subió 0,32% y el yen se apreció 0,15% frente a la divisa estadounidense. El yuan, en tanto, se mantuvo estable.

El rebote del stock también debe leerse contra el cierre de septiembre. En la última rueda del mes, las reservas habían caído por movimientos de fin de mes que, según indicaron fuentes oficiales a Ámbito, suelen revertirse el primer día hábil siguiente. En ese sentido, la suba de este viernes recuperó parte de ese efecto, aunque el nivel de reservas todavía quedó por debajo de los registros previos a la baja de fin de mes.

El mayorista bajó y cerró la semana en retroceso

En el mercado cambiario, el dólar mayorista registró una baja y cerró en $1.511 para la compra y $1.520 para la venta, $4,50 por debajo del cierre anterior. La rueda tuvo buen volumen y un recorrido mixto, ya que la demanda por cobertura y para atender compromisos con el exterior dominó el primer tramo, aunque luego apareció una mayor oferta de divisas.

Los máximos se anotaron al comienzo de la jornada, cuando el mayorista llegó a $1.525,50, un peso por encima del cierre previo. Sin embargo, la oferta ganó intensidad durante la segunda mitad de la rueda y diluyó la presión alcista inicial. En ese marco, la cotización tocó mínimos de $1.520 y se mantuvo cerca de ese nivel hasta el cierre.

El volumen operado en contado fue de u$s718,4 millones y en futuros se negociaron u$s1.107 millones. Así, en la semana que incluyó las dos primeras ruedas de octubre, el tipo de cambio mayorista bajó $5,50, a diferencia de la suba de $11 registrada en la semana anterior. La oferta de divisas volvió a dominar el escenario local y permitió que la cotización recortara la mitad del avance de la semana previa.

Futuros, financieros y tasas

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,20% hasta $1.549,26, mientras que el contado con liquidación se mantuvo en $1.622,36. A su vez, el dólar blue subió 0,32% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,63%, mientras que el canje se ubicó en 4,72%.

En futuros, la curva cerró en baja en todos los tramos relevados, con una variación promedio negativa de 0,32%. Octubre cayó 0,28%, noviembre retrocedió 0,28% y diciembre bajó 0,30%, mientras que los contratos de 2027 también mostraron descensos generalizados. Con estos movimientos, la tasa implícita de octubre quedó en 1,68% mensual, equivalente a 20,15% anualizado, y la de noviembre se ubicó en 1,75% mensual, o 20,96% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas tuvieron una dinámica mixta. La TAMAR subió de 24,31% a 24,44%, mientras que la BADLAR bajó de 23,38% a 23,19%. Así, la jornada dejó una señal más favorable para la política cambiaria: el BCRA volvió a comprar, las reservas recuperaron la zona de u$s48.000 millones, el mayorista cerró la semana en baja y los futuros acompañaron con una corrección descendente.