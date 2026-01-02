El Gobierno prorrogó por un año el alivio en las contribuciones patronales para colegios privados + Seguir en









A través del Decreto 939/2025, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el esquema diferencial que evita un fuerte aumento de las contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva prórroga del régimen que atenúa la carga de contribuciones patronales sobre los colegios privados. Mediante el Decreto 939/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo resolvió extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el beneficio previsto en el artículo 24 de la Ley 27.541, que excluye a estos establecimientos del régimen general de contribuciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida alcanza a los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, comprendidos en las Leyes 13.047 y 24.049, que de otro modo hubieran quedado alcanzados por un esquema que, según el propio decreto, habría generado “un incremento desmesurado en las contribuciones patronales” a partir de 2026.

En los considerandos, el Gobierno recuerda que el Decreto 814/01, que establecía exenciones y reducciones en las alícuotas patronales, fue derogado por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aunque esa misma norma mantuvo transitoriamente niveles de aportes similares a los vigentes en 2019. Sin embargo, el artículo 24 de la ley excluyó específicamente a los colegios privados, habilitando al Ejecutivo a prorrogar ese beneficio en función de la situación del sector.

Desde entonces, el plazo fue extendido de manera sucesiva mediante distintos decretos, el último de ellos el Decreto 68/2025, que fijaba el vencimiento al 31 de diciembre de este año. Con la nueva norma, el alivio se mantiene por doce meses más.

El texto oficial advierte que el principal costo operativo de los establecimientos educativos privados es el salarial, incluidas las contribuciones patronales, y que la aplicación del régimen general en 2026 impactaría con mayor fuerza en las provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, donde los beneficios vigentes son más amplios.

Además, subraya que la mayoría de los colegios privados recibe aporte estatal, financiado por las provincias tras la transferencia de los servicios educativos. En ese escenario, un aumento de las contribuciones presionaría sobre los presupuestos provinciales, ya que esos aportes cubren no solo salarios docentes sino también las cargas patronales. En los casos en que los establecimientos no reciben subsidio estatal, o lo hacen de manera parcial, el decreto alerta que el aumento de las contribuciones se trasladaría a los aranceles, afectando directamente a las familias y la prestación del servicio educativo, especialmente en las regiones más vulnerables. La decisión fue adoptada con informes técnicos favorables del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano, ya rige y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación para su tratamiento.

Temas Boletín Oficial