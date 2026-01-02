MasterChef Celebrity: Claudia Villafañe volvió al reality de cocina en reemplazo de Maxi López + Seguir en









El exfutbolista viajó a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en el nacimiento de Lando, ocurrido el 31 de diciembre de 2025.

La ganadora del primera edición de MasterChef Celebrity volvió al reality.

Claudia Villafañe volvió a ponerse el delantal de MasterChef Celebrity y su ingreso no pasó desapercibido, la ganadora de la primera temporada del certamen regresó al reality de Telefe para reemplazar a Maxi López. El participante se ausentó del programa tras convertirse nuevamente en padre junto a su pareja Daniela Christiansson. El nacimiento de su hijo Lando ocurrió el 31 de diciembre de 2025.

La vuelta de Villafañe generó una inmediata reacción entre los participantes, que se encontraron frente a una competidora con experiencia, título y un recorrido exitoso dentro del programa.

Cómo fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity La sorpresa fue generalizada y no tardaron en aparecer los comentarios cruzados y la tensión propia de una instancia decisiva del reality.

Claudio “Turco” Husaín reconoció sentir presión al competir con una campeona. Sofi Martínez, por su parte, expresó su asombro al descubrir que era posible convocar como reemplazo a una ganadora histórica del certamen.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "Bienvenida @claudiavillafaneok quien reemplazará a Maxi López Mirá #MasterchefCelebrity ahora por Telefe con @wanda_nara | Disponibles también por @hbomaxar" View this post on Instagram La vuelta de “La Tata”, como fue apodada durante su consagración y fue celebrado por el jurado. Wanda Nara bromeó sobre el nuevo rol de Villafañe dentro del grupo y la ubicó como una figura de autoridad en la cocina. El Chino Leunis, en tanto, destacó la elección de Maxi López y recordó el acompañamiento que Claudia le brindó en instancias anteriores del programa.

Para el desafío, Marixa Balli utilizó la medalla dorada obtenida la semana anterior para elegir a Villafañe como compañera. Juntas presentaron un plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne, que recibió la aprobación unánime de los jurados. La participación de Claudia Villafañe reconfigura el juego en una etapa clave del reality y vuelve a demostrar que, en MasterChef Celebrity, cada ausencia puede convertirse en un giro inesperado que altera el equilibrio de la competencia.