Preocupación por la salud de "La profe" Silvina Scheffler: la ex Gran Hermano está internada

La expareja de Nito Artaza estuvo internada cinco días en terapia intensiva por su delicado cuadro. Esta recibiendo un tratamiento por leptospirosis y permanece bajo estricto control médico.

En las últimas horas se supo que se complicó la salud de Silvina Scheffler , exparticipante de Gran Hermano , quien sigue internada en la terapia intermedia de la Clínica Bazterrica, donde recibe tratamiento por leptospirosis y permanece bajo estricto control médico.

"La profe”, de la edición de Gran Hermano 2007 , habló desde la clínica y contó el difícil momento que está atravesando. “Hoy exploté porque estoy muy dolorida; es terrible, no te puedo explicar lo que se siente, lo que se vive”, expresó, en un audio que le envió a su excompañera de reality, Nadia Epstein .

Scheffler agregó: “Estoy dolorida todo el tiempo; la estoy pasando mal, muy mal. No sé qué es esto que me tocó vivir”.

La expareja de Nito Artaza estuvo internada cinco días en terapia intensiva por su delicado cuadro de salud. Había tenido una leve mejoría, pero su ex compañera de GH advirtió que tuvo una recaída.

“Intercambié un par de mensajes con ella y se la escuchaba bastante mal. Estaba muy esperanzada con recibir el alta antes de fin de año porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, explicó Epstein en A la tarde (América).

Horas antes, Scheffler también le había mandado un mensaje a la periodista Fernanda Iglesias en el que también le advirtió que no la estaba estaba pasando bien por el virus que la afectaba y que estaba “bastante complicada”.

“Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha superdifícil", le dijo Silvina a Iglesias en un audio.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que vuelve a estar en agenda cada vez que hay lluvias intensas o inundaciones.

Está causada por una bacteria que se transmite de los animales a las personas, principalmente a través de la orina de ratas, perros, vacas y otros animales, que contamina el agua y el barro.

El contagio se produce cuando esa bacteria ingresa al cuerpo por cortes en la piel o por las mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.

Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después del contacto y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, fuertes dolores musculares —especialmente en las piernas—, escalofríos, náuseas y enrojecimiento ocular.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones hepáticas, renales o hemorragias, por lo que el diagnóstico temprano es clave.