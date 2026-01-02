La hija de Tommy Lee Jones fue encontrada muerta en un hotel el día de Año Nuevo + Seguir en









Victoria Jones tenía 34 años y fue encontrada en la madrugada. La causa se desconoce pero las primeras investigaciones descartan móviles criminales.

Victoria se encontraba hospedada en un hotel de San Francisco. TMZ

La hija del actor Tommy Lee Jones fue encontrada muerta en un hotel de la ciudad de San Francisco durante los festejos de Año Nuevo. La joven tenía 34 años y por el momento se desconoce la causa aunque las primeras hipótesis descartan razones criminales.

Victoria Jones fue hallada en el hotel Fairmont cerca de las tres de la madrugada y, por el momento, la causa de la muerte no se esclareció. Sin embargo, las primeras ideas de los investigadores descartan la existencia de indicios criminales.

La emergencia se conoció luego de que el Departamento de Bomberos de San Francisco recibiera un aviso médico a las 2.52 de la madrugada del 1 de enero.

La hija de Tommy Lee Jones fue encontrada sin vida en Año Nuevo Victoria Kafka Jones era la segunda hija de Tommy Lee. Nacida en 1989, desarrolló una breve carrera vinculada a la interpretación en su infancia y juventud, principalmente en proyectos ligados a su familia.

La joven debutó como actriz en Hombres de Negro II (2002) y posteriormente apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones , quien fue la fotógrafa.

