Transferencias entre cuentas propias: ¿qué monto controla ARCA en octubre?

ARCA actualizó los parámetros que bancos y billeteras deben tener en cuenta al reportar determinados movimientos. Magnific

Mover dinero entre cuentas propias es algo que todos hacen, ya sea entre bancos o desde una billetera virtual. Pero, aunque no exista una compra o venta detrás de la operación, las entidades financieras tienen que informar algunos movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Los límites vigentes son elevados y cambian según se trate de una persona física o una empresa. Superarlos no significa que el organismo vaya a aplicar una sanción, pero el reporte funciona como parte de los controles habituales sobre el origen y movimiento de los fondos.

Las acreditaciones mensuales tienen distintos umbrales según se trate de personas humanas o jurídicas. Pexels Cuáles son los topes vigentes para personas físicas y empresas Para las personas físicas, las entidades deben informar las operaciones cuando alcanzan los $50.000.000. En el caso de las personas jurídicas, el umbral es menor y empieza en $30.000.000. Estos montos también sirven como referencia para los saldos bancarios informados al organismo.

Es importante tener en cuenta que el hecho de alcanzar esos valores no convierte la operación en irregular de manera automática. Cundo se da esta situación, el banco o la billetera simplemente queda obligado a reportar la información correspondiente a ARCA.

Las billeteras virtuales también cuentan con límites informativos específicos para ingresos, egresos y transferencias. Pexels ¿Qué pasa si superás los $50.000.000 mensuales entre tus propias cuentas? Si una persona supera los $50.000.000 mensuales en movimientos entre cuentas de su titularidad, la entidad financiera deberá informarlo automáticamente. Eso no significa que el dinero vaya a quedar bloqueado ni que exista una sanción inmediata.

ARCA puede cruzar esos movimientos con la información fiscal y las declaraciones juradas disponibles para verificar si el volumen transferido coincide con los ingresos y bienes declarados. Si el origen del dinero está respaldado, no debería haber inconvenientes. Por ejemplo, los fondos pueden provenir de la venta de un inmueble, de un vehículo o de ingresos que puedan demostrarse. En caso de que el banco solicite documentación, el titular tendrá que presentar los comprobantes que expliquen de dónde salió el dinero. Guardar recibos, facturas y otros comprobantes puede ser de ayuda si una entidad pide justificar el origen de los fondos. Pexels Extracciones, plazos fijos e inversiones: otros montos que investiga el organismo Las transferencias no son las únicas operaciones alcanzadas por los regímenes de información. En las extracciones de efectivo, el límite es de $10.000.000, tanto para personas físicas como para empresas. Los plazos fijos y las inversiones financieras tienen valores más altos: personas físicas: desde $100.000.000

personas jurídicas: desde $30.000.000 Por eso, el control no se concentra únicamente en cuánto dinero pasa de una cuenta a otra, ya que ARCA también recibe información sobre saldos, retiros, colocaciones e inversiones cuando superan los montos establecidos. La clave está en poder justificar el origen de los fondos si una entidad solicita documentación.

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