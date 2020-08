Ciudad descartó que las empleadas domésticas vuelvan a trabajar en esta etapa

Al respecto, explicó: “Queremos ser muy prudentes en el avance de las medidas, así que esa medida en particular hemos decidido proponerla para la próxima etapa o para cuando estemos en condiciones”.

Al momento, en la Ciudad de Buenos Aires están habilitadas para trabajar los cuidadores y niñeras, pero no los servicios de limpieza particular. “Tenemos una alta meseta de casos, la hemos podido estabilizar pero todavía tenemos muchos casos por día y creemos que el descenso va a ser lento”, sostuvo Quirós al justificar que el rubro aún no vuelva a trabajar.

En la Ciudad ya son 2.290 los fallecidos y 94.331 los infectados desde la llegada de la pandemia de coronavirus al país. Por su parte, suman 29.916 las personas recuperadas.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 62,2%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño.

En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 280 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 51,2% (768 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 40,9% (2.045 sobre 5.000).