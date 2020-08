Ginés González García, sobre las vacunas vencidas: "Pueden sobrar dosis, pero no puede pasar el no haberlas distribuido" Luego del hallazgo en un frigorífico porteño de cuatro millones de dosis vencidas, el ministro de Salud aseguró que el ex secretario Adolfo Rubinstein se está excusando. Además, explicó que en 2018 y 2019 hubo denuncias de distintas provincias por faltantes.