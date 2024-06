Habló la abuela de Loan: "Rezo por él a todos los santos, pero nadie me está haciendo el milagro"

En línea con eso, la abuela reveló: “Rezo por él a todos los santos, hasta al Gauchito Gil, pero nadie me está haciendo el milagro ”. Además deslizó: “ A San Antonio le prometí una comida de un estofadito porque se me perdió el celular ”.

A su vez, la abuela de Loan mencionó: “Creo que está vivo. Te palpita cuando una persona está fuera de la vida”.

Catalina dio la nota junto a un altar de madera en el que, según su testimonio, se sienta todas las noches a rezar. En el santuario se ve una bandera política en el fondo y una foto del Gauchito Gil rodeado de flores, otras imágenes y velas

“Yo quiero saber la verdad, qué es lo que pasa. No tuvieron la responsabilidad de cuidar a la criatura. El comisario está detenido por la mentira que dijo que (Loan) estaba en una tapera y no”, denunció la señora.

Pareja acusada Loan Peña.jpeg La última vez que lo vieron a Loan fue en una comida en casa de su abuela.

El relato de la abuela de Loan sobre el día de su desaparición

Catalina relató lo sucedido el 13 de junio, cuando al terminar de comer los niños y tres adultos fueron hasta el naranjal: “María Victoria (Caillava, presa como coautora de la captación) es mi prima. Vino al almuerzo con su marido, y nada más. Era la primera vez que yo veía a Carlos (Pérez)”.

Además recordó: “Yo no sabía que la criatura se perdió. Le pregunté a Victoria por qué corrían y me dijo que se perdió una criatura en el monte. Después me dijo: ‘Nos vamos porque mi marido está queriendo mirar el partido del fútbol’”.

Por último, concluyó: “No desconfío de nadie de la mesa. Es toda gente de mi confianza. No sé qué pasó con Loan. Uno dice una cosa, otra cosa, pero… Ahora estuve con el otro que me llamó, que me dijo que los pomberitos le dieron a la criatura”.