Innovación y detección temprana, las claves en la lucha contra el VIH

El 1° de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH /Sida. De acuerdo a los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación, se estima que 140.800 personas viven con VIH en la Argentina, y un 13% desconoce su diagnóstico o lo hace en una etapa avanzada de la enfermedad, cuando su salud ya está deteriorada. Nada es más importante que saberlo enseguida. En ese sentido, la detección temprana del VIH reduce el riesgo de transmisión. Por lo cual, las pruebas Point of care (o pruebas en el punto de atención) para la detección temprana y confirmación del VIH, emergen como una estrategia esencial, para acceder al diagnóstico precoz y vinculo oportuno al tratamiento y manejo de la enfermedad. Como resultado, se favorece el diagnóstico precoz y preserva la calidad de vida. [1]

El VIH ataca a los glóbulos blancos, debilitando el sistema inmunitario y esto hace que sea más fácil contraer enfermedades como la tuberculosis, otras infecciones y algunos tipos de cáncer. Se transmite a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales, puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto, pero no se transmite por besos o abrazos ni por compartir alimentos.

El Doctor Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y el Caribe en la ONG AHF Argentina sostuvo que:” Es esencial comprender que no todas las personas que tienen una infección por VIH desarrollan el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), mientras que una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades, pero, aún en ese caso, puede transmitir el virus a otros. Por esta razón, es de suma importancia conocer si se encuentra infectado por el virus para tomar medidas adecuadas y contribuir a la prevención y control de la propagación del VIH. Es importante destacar que las personas que se encuentran con un tratamiento efectivo y tienen una carga viral indetectable no transmiten el VIH. Esto se conoce como I=I (Indetectable es igual a Intransmisible) “En este contexto, las pruebas rápidas desempeñan un papel fundamental para su detección.