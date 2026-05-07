¿Por qué se celebra el 7 de mayo el Día del Taxista y cómo surgió el apodo de "tachero"?

La fecha recuerda un momento clave para el servicio público y también conserva una expresión muy porteña que sigue vigente.

Cada 7 de mayo se celebra en Argentina el Día del Taxista , una jornada que mezcla historia, tradición y también algo de nostalgia por una profesión que supo tener códigos muy propios.

Los taxis forman parte del paisaje cotidiano argentino desde hace décadas. Están en las terminales, en las madrugadas de lluvia, a la salida de los hospitales o recorriendo avenidas a cualquier hora. Aunque las aplicaciones modificaron buena parte del negocio, el oficio todavía mantiene una identidad muy marcada , especialmente en ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba.

La fecha también suele despertar curiosidad por otra cuestión, que es el origen de la palabra “tachero” . El término quedó instalado en el habla popular argentina desde hace años, aunque no todos conocen de dónde salió exactamente. Hay distintas versiones dando vueltas, pero una explicación es la que más consenso reúne entre historiadores y trabajadores del sector.

Cómo se originó el Día del Taxista

La conmemoración del 7 de mayo está vinculada con la creación del Sindicato de Conductores de Taxis, fundada en 1920. La organización surgió en Buenos Aires en un momento donde el servicio comenzaba a expandirse con fuerza y los choferes buscaban mejores condiciones laborales.

A principios del siglo XX, manejar un taxi era muy distinto a lo que se conoce hoy. Muchos vehículos todavía eran abiertos, las calles no siempre estaban asfaltadas y los viajes largos podían convertirse en verdaderas odiseas urbanas. Los conductores trabajaban extensas jornadas y el vínculo con los pasajeros tenía un tono mucho más cercano.

Con el crecimiento de la actividad apareció la necesidad de organizar el oficio. Así nació el sindicato que luego dio origen a la celebración. El 7 de mayo quedó establecido como una fecha representativa para reconocer el trabajo de quienes pasan gran parte de su vida arriba del auto.

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En Buenos Aires, el taxi terminó convirtiéndose en un símbolo urbano. Los tradicionales vehículos negros y amarillos son parte de la postal porteña desde hace décadas. Incluso turistas extranjeros suelen identificarlos rápidamente como un rasgo típico de la ciudad, casi al nivel del Obelisco o los cafés notables.

El trabajo también fue cambiando con el tiempo. Antes era habitual pedir un taxi levantando la mano en la calle o llamando por teléfono a una radiotaxi. Hoy gran parte de los viajes se coordina mediante aplicaciones móviles, lo que transformó hábitos y generó tensiones dentro del sector.

De dónde surgió el apodo de "tachero"

La palabra “tachero” tiene una raíz bastante curiosa. La explicación más difundida remite al antiguo taxímetro, el aparato que marcaba el costo del viaje. En sus primeros años, muchos pasajeros comenzaron a relacionar el sonido y la forma abreviada de “taxi” con el término “tacho”, una deformación popular muy propia del lunfardo porteño.

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Con el tiempo, a los conductores se los empezó a llamar “tacheros”. El apodo se extendió rápidamente y terminó incorporándose al lenguaje cotidiano en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y el conurbano.

Durante gran parte del siglo XX, los trabajadores del transporte convivían con expresiones callejeras que luego pasaban al habla común. Así aparecieron palabras que todavía sobreviven en conversaciones diarias, aunque muchos ya no sepan exactamente de dónde vienen.

Hay historiadores que señalan otra teoría y es que algunos sostienen que el término nació por el parecido fonético entre “taxi” y “tacho”. Otros creen que el propio taxímetro era conocido informalmente como “tacho” entre choferes y mecánicos. No existe documentación definitiva que cierre el debate por completo, pero la primera versión es la más aceptada.