La Iglesia Católica publicó archivos sobre su rol en la dictadura

El material podrá ser encontrado en el libro La verdad los hará libres: La iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina. 1966-1983, publicado este mes. "En el pasado hubo de nuestra parte algunas actitudes de negación frente a intentos de autocrítica, ausencia de un profundo examen de conciencia eclesial y de reconocimiento de fallas muy hondas en la actuación", admitió la CEA en el prólogo, de una edición cuyo objetivo es "construir una patria más humana y más justa, abierta a la verdad y a la amistad social”.

"La lectura de los archivos fue como un cierto descenso a los infiernos", le dijo a Télam uno de los coautores, el sacerdote y teólogo Carlos María Galli. En ese sentido, detalló que en el libro se encontrarán "los pedidos de ayuda que recibió la Iglesia por parte de familiares de desaparecidos o secuestrados, como también de las gestiones que hizo para encontrar información. Son historias dolorosísimas". "Lo que buscamos investigar es cómo actuó la iglesia frente a los pedidos", añadió.

Galli explicó además el proceso de realización del libro: "Cuando asume Oscar Ojea al frente del Episcopado, a fines de 2017, me pide poder hacer una investigación histórica seria que colabore a una memoria desinteresada y constructiva. Para ello formamos una comisión y se decidió que la investigación comenzara en el año '66 porque no se entiende lo del '76 sin la historia precedente inmediata. Se convoca a un grupo de investigadores e historiadores de la facultad y otros centros. Se decidió estudiar no solo a la jerarquía, sino a los distintos miembros de la Iglesia: laicos, consagrados, sacerdotes y obispos".

Además, valoró el rol del Papa Francisco para la desclasificación de archivos: "Jorge Bergoglio, primero como integrante de la Conferencia Episcopal Argentina, promovió sistematizar y poner a disposición los archivos antes de ser Papa, y como Papa dio instrucciones para que se haga en la secretaría de Estado de la Santa Sede. Y además autorizó que podamos usar lo que encontramos para esta investigación. Los archivos vaticanos se liberan recién cuando se cumplen 70 años. La apertura para nuestro estudio es excepcional, una novedad en la historiografía. No conocemos trabajos promovidos por la misma Iglesia en otros países donde hubo conflictos y violencia".

Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina con motivo de la publicación del libro "La verdad los hará libres" de Editorial Planeta, trabajo encomendado por el @EpiscopadoArg a la Facultad de Teología de la UCA.

La verdad los hará libres: Sus autores

Carlos Galli es presbítero, doctor en teología y decano de la Facultad de Teología de la UCA. Coordina el Equipo teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y es presidente de la Sociedad Argentina de Teología. Es miembro de la Comisión Teológica Internacional desde 2014.

Otro de los investigadores fue Luis Liberti, presbítero en los Misioneros del Verbo Divino, profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Teología Pastoral y doctor en Teología por la UCA (Universidad Católica Argentina). Ejerce como profesor titular extraordinario, director del Departamento de Teología Pastoral y coordinador de investigaciones en la Facultad de Teología de la UCA.

También participó del libro el presbítero de la arquidiócesis de Mercedes-Luján, Juan Durán. Tiene formación como Doctor en Teología con especialización en Historia de la Iglesia, y actualmente ocupa el cargo de director del Departamento de Historia de la Iglesia y profesor emérito de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.

El cuarto coautor es Federico Tavelli, doctor en Teología con especialización en Historia de la Iglesia y licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales. Realizó investigaciones posdoctorales en Salamanca (España) y Friburgo (Alemania), y se desempeña como coordinador del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Teología de la UCA (Argentina) y profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo (Alemania).