La Iglesia alertó que creció la asistencia social a personas de clase media baja + Seguir en









“Muchos que son pobres hoy, hace unos meses nos ayudaban", denunció el párroco Marcelo Colombo. También pidió por más "acompañamiento a la vulnerabilidad" debido a "la crisis económica de extrema gravedad",

“Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas", confesó Colombo. @episcopado.argentino

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que cada vez más personas recurren a la asistencia social. En esa línea, detalló que “hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas” y pidió por más "acompañamiento de la vulnerabilidad".

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“Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, detalló Colombo. El titular de la Conferencia Episcopal también alertó sobre el aumento de la indigencia al destacar que los números de aquellos en situación de calle "son muy alarmantes”.





En diálogo con Futurock definió a la justicia social como "la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”.

La Iglesia advirtió que crecieron los pedidos de asistencia social de la "gente de clase media baja" Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, el párroco confesó que "a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”.

Por otra parte, a principios de abril, la Conferencia le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, al denunciar faltas en los aportes estatales para el acompañamiento de personas con discapacidad.

marcelo colombo “Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, indicó la misiva. Iglesia e intendentes del conurbano alertan por una "aceleración de la crisis" y crece la preocupación social El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió con intendentes peronistas del conurbano bonaerense y funcionarios del gobernador Axel Kicillof para analizar el deterioro social y económico, en un encuentro en el que advirtieron por una “aceleración de la crisis” en los últimos 60 días y el aumento de la demanda alimentaria en parroquias y municipios. Del encuentro participaron los intendentes Fernando Espinoza, Mariel Fernández, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Andrés Watson y Pablo Descalzo, además del ministro bonaerense Gabriel Katopodis y el diputado provincial Mariano Cascallares. Según reconstruyeron fuentes presentes en la reunión en diálogo con Ámbito, el diagnóstico compartido fue “crudo” y encendió alarmas sobre el impacto social del ajuste económico. “Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo”, escribió Katopodis tras el encuentro.

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