"Mi hijo tiene miedo", el duro relato de una de las madres de la escuela en la que se planeaba una masacre







Valeria, mamá de uno de los delegados escolares de cuarto año, declaró: "La directora no había hecho la denuncia y la hicimos los padres".

"Exigimos que echen a los responsables", pidió una de las madres de la escuela en Maschwitz.

La mamá de uno de los alumnos de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, habló sobre la frustrada masacre que planeaba un grupo de chicos a través de audios WhatsApp y afirmó que el establecimiento educativo no hizo la denuncia.

Relato mama colegio de Maschwitz.mp4 "Traje a mi hijo, que fue elegido delegado, a una reunión que convocaron desde el colegio. Vine a acompañarlo porque no pienso mandarlo hasta que esto no se resuelva. En el mensaje era obligatorio venir a la reunión por todo esto que está pasando. Después de esto no lo voy a traer, no tenemos solución", contó Valeria a distintos medios de comunicación presentes en la puerta del colegio.

"Estuve todo el día en el colegio y fui yo quien hizo la denuncia. En la reunión que tuvimos durante la tarde del jueves le consultamos a los directivos si había denuncia, pero no querían mostrarla. En la comisaría nos mostraron que la directora no había hecho la denuncia, así que la hicimos en ese momento. Mi hijo tiene miedo, no quería venir al colegio", agregó.

Se mostró muy firme al pedir que echen del colegio a los responsables: "Tienen que tomar medidas porque en los chats decían que si no lo hacían ahora, lo iban a hacer más adelante. Ya se que si no lo hacen acá, lo hacen en otro, pero en este colegio no tienen que estar más, les exigimos que los echen".

Los chats y audios de los alumnos que planeaban una masacre en el colegio Alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz planificaban por WhatsApp realizar una masacre en el establecimiento educativo y sus conversaciones quedaron registradas en una serie de estremecedores chats y audios. "Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida", dice uno de los mensajes enviados al grupo de la aplicación de mensajería instantánea. En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz organizaban el ataque y manifestaban que asesinarían a "quien toque". "Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo. acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también", expresa un mensaje en el grupo "Tiroteo escolar" donde hay cerca de 10 alumnos. Los menores, de entre 13 y 15 años, fueron desafectados del colegio y, pese a la medida tomada por las autoridades educativas, los padres de otros alumnos todavía continúan aterrorizados. En este sentido, la causa fue caratulada como "intimidación pública", pero acerca de los acusados, al ser inimputables, solo se determinó que no vayan más a dicho colegio y que estudien de manera remota por cuatro meses.

