Terror en Ingeniero Maschwitz: alumnos de una escuela planificaron una masacre por WhatsApp

Una NENA quiso ORGANIZAR una MASACRE ESCOLAR. Un caso que alerta a autoridades policiales y educativas.

Y sigue: "No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también". El mensaje es parte del grupo "Tiroteo escolar", con cerca de diez alumnos como miembros.