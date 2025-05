Muerte de bebés en Córdoba: el defensor aseguró que Brenda Agüero es "absolutamente inocente".

"Llegaron al tribunal con indicios de presencias, año, conocimiento y oportunidades. Eso se desmoronó poco a poco porque uno si una persona no estuvo en el lugar se cae todo lo demás ", recriminó el letrado en diálogo con NA.

Hospital Neonatal CBA.jpg A mediados de 2022, cinco bebés fallecieron en el Hospital Neonatal de Córdoba. P12

En esa línea, Nievas sostuvo: "Si una persona no se encontraba allí, no se puede sospechar de ella porque sabe colocar una inyección y conoce determinadas cosas. Sencillamente no se puede".