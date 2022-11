Una fintech regala premios en efectivo por cada triunfo de la selección

No importa cuando se registre el usuario, solo será considerada la fecha de activación de la cuenta. Es decir, quienes tengan cuenta creada y no la hayan activado, pueden sumarse a la promoción completando el proceso en su perfil de Crowdium. La cuenta es gratuita y no posee costo de mantenimiento. Hay tiempo para participar hasta el 18 de diciembre de 2022, día en el que culmina el evento deportivo, o hasta agotar el cupo de 5.000.000 millones de pesos, lo que suceda primero.

Desde la plataforma aclaran que no es necesario invertir, ni ser inversor previamente y que la participación no implica obligación de compra. Crowdium abre la posibilidad de que todos los argentinos puedan registrarse con el DNI y recibir el regalo.

¿Cuáles serán los regalos?

Todas las personas que activen su cuenta entre el 25 de noviembre 2022 y el 18 de diciembre inclusive recibirán la misma recompensa y el monto dependerá del avance de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Si la participación del conjunto argentino termina en fase de grupos, el regalo será de $1.000. Si avanza a octavos de final, el botín aumenta a $1.250 por persona. Si logra colocarse en cuartos de final, la cifra incrementa a $1.500. Ingresando a la semifinal, el acumulado será de $1.750, y ascenderá a $2.000 si la Scaloneta llega a la final.

Además, si el seleccionado argentino se queda con la Copa del Mundo, Crowdium sumará otros $500 para celebrar la victoria del conjunto. De esta forma el máximo acumulable por persona es de 2.500 pesos.

El dinero será depositado en la cuenta bancaria que cada usuario indique en su perfil en el plazo de 10 días hábiles de finalizado el evento. Además,