Paro de colectivos: miles de usuarios afectados por medida de fuerza de trabajadores del transporte, ¿hasta cuándo sigue?

Miles de usuarios atraviesan este jueves un paro de colectivos en San Miguel de Tucumán , en medio de tensiones en la espera del transporte público. Mediante una medida gremial, se dispuso el freno de actividades de gran parte de las líneas de la Capital en rechazo a la suspensión de más de 100 trabajadores.

La acción fue dispuesta por una asamblea de delegados de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), al disponer ayer un paro de choferes en 13 de las 14 líneas de la ciudad. Fue en rechazo a la decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) de suspender a 150 trabajadores.

Así, a partir de las 0 del jueves, se retomó la medida y a lo largo de la jornada se evaluarán los pasos a seguir, agregó González en diálogo con el medio local. El conflicto se enmarca en las tensiones entre las empresas y el municipio , con reclamos cruzados.

"Mientras la Intendencia objeta la calidad del servicio, los prestatarios aseguran que el poder concedente no garantiza la ecuación económica prevista por la normativa, ni realiza los controles de rigor para erradicar el transporte ilegal , sobre todo, Uber Moto", detalló LA GACETA.

Además, agregaron que tras las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, AETAT insistió con pedir la aplicación de un sistema “por kilómetro recorrido” en la ciudad, como en Salta y otros distritos. bajo ese escenario, se registraron cruces de notas con el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, quien aseguró que la entidad mantenía una “actitud extorsiva”.

Los empresarios, en tanto, sostuvieron que, “con su inacción, el municipio favorece el quebranto” del rubro; si bien hubo encuentro entre las partes, no se llegó a un acuerdo. Este pasado martes, se organizó una primera audiencia entre las partes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, junto al secretario Andrés “Puchero” Galván.

Allí, el sector empresario ratificó las suspensiones, pero se acordó un cuarto intermedio y se invitó a la Intendencia a formar parte del siguiente mitin. Sin embargo, se ausentó. Así, durante una audiencia de ayer al mediodía no se logró ningún avance, se confirmaron las suspensiones y el gremio rechazó los argumentos de la patronal.

La propuesta de AETAT: un sistema por kilómetro recorrido

La entidad empresaria de la provincia propone que la Capital aplique un sistema similar al que rige en Salta, el de "kilómetro recorrido": "Si prestamos el servicio como exige la Municipalidad -en cantidad de unidades y frecuencia-, alguien tiene que pagar. Si nos exigen que andemos igual aunque sea vacío, alguien tiene que pagarlo”, explicó el vicepresidente de la entidad, Luis García, en una entrevista con LG Play.