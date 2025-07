PNC de ANSES: cuál es el monto confirmado por el Gobierno para agosto 2025

Las Pensiones No Contributivas , destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, ya tienen definido el valor que se acreditará en agosto. El cálculo incluye un ajuste por movilidad y un bono adicional que el Gobierno nacional continuará otorgando .

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que entrega el Estado a personas que, por distintas razones, no pudieron ingresar al sistema jubilatorio tradicional. No requieren aportes previos y están orientadas a cubrir necesidades básicas.