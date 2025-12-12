Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial del viernes 12 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 12 de diciembre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial hoy, viernes 12
Nacional
- 1: 2801
- 2: 7563
- 3: 6596
- 4: 8616
- 5: 9138
- 6: 6290
- 7: 9442
- 8: 8559
- 9: 7064
- 10: 2331
- 11: 9864
- 12: 4782
- 13: 2865
- 14: 2142
- 15: 5896
- 16: 9338
- 17: 2815
- 18: 9380
- 19: 0755
- 20: 0140
Letras de la Nacional: JMPY
Provincial
- 1: 4655
- 2: 1884
- 3: 2043
- 4: 7403
- 5: 9344
- 6: 5887
- 7: 7086
- 8: 5365
- 9: 4497
- 10: 1410
- 11: 9499
- 12: 0698
- 13: 8829
- 14: 1437
- 15: 8906
- 16: 0517
- 17: 9574
- 18: 8987
- 19: 0306
- 20: 2416
