Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de diciembre

El dólar oficial cayó y tocó su nivel más bajo en la semana tras la licitación del Tesoro

El dólar oficial cayó y tocó mínimos en la semana este jueves tras la licitación del Tesoro del Bonar 2029N que se llevó a cabo en la jornada previa. Se trató de una instancia clave para el Gobierno en su intento por recuperar el acceso al financiamiento en moneda extranjera en los mercados internacionales que logró superar aunque con dudas por parte de algunos operadores en relación con la tasa.