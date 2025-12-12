Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de diciembre

El dólar oficial enfrenta este viernes el cierre de una semana con leves altibajos. Este jueves, cerró a $1.436 en el segmento mayorista luego de las licitaciones de deuda en dólares y la de títulos en pesos.
Lo que se dice en las mesas: empresarios ponen la lupa en la letra chica de reformas; festejo cauto por la vuelta al mercado
Inversores locales e internacionales analizan con prudencia el reingreso de la Argentina al mercado de deuda, mientras crece el escepticismo sobre el verdadero alcance de las reformas laboral y tributaria.
