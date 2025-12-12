SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
12 de diciembre 2025 - 07:38

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial enfrenta este viernes el cierre de una semana con leves altibajos. Este jueves, cerró a $1.436 en el segmento mayorista luego de las licitaciones de deuda en dólares y la de títulos en pesos.

El foco, en esta rueda, pasará por las acciones y los bonos argentinos. En la jornada previa, los ADRs y los títulos soberanos anotaron bajas en Wall Street y mostraron que no hubo euforia por el regreso del Gobierno a las colocaciones en dólares en el mercado de capitales. A nivel local, el S&P Merval retrocedió casi 2%.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: empresarios ponen la lupa en la letra chica de reformas; festejo cauto por la vuelta al mercado

Inversores locales e internacionales analizan con prudencia el reingreso de la Argentina al mercado de deuda, mientras crece el escepticismo sobre el verdadero alcance de las reformas laboral y tributaria.

12.12.25-ok
Live Blog Post

Deuda en pesos: Economía colocó $21,3 billones, renovó todos los vencimientos y logró bajar las tasas

La operación en pesos se llevó a cabo en un contexto de incremento de demanda de dinero como ocurre en diciembre. No obstante, la Secretaría de Finanzas decidió tomar todo lo que pudo, en una jornada que marcó un dato malo sobre la inflación.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

¿Indemnizaciones gratis? La reforma laboral desvía unos u$s3.000 millones de ANSES al fondo para financiar despidos

La nueva forma de financiar los despidos sin causa que incluye el proyecto transfiere recursos de la seguridad social a las empresas. Con esta nueva modificación, ¿quién pagará las indemnizaciones?

Por Erika Cabrera y Juan Strasnoy

Live Blog Post

El S&P Merval en dólares cedió casi 2%, mientras que los bonos soberanos anotaron bajas generalizadas

Los títulos soberanos descendieron hasta 1,4% tras la licitación del Bonar 2029N, que permitió captar u$s1.000 millones, pero dejó dudas por una tasa superior a la esperada.

Live Blog Post

El dólar oficial cayó y tocó su nivel más bajo en la semana tras la licitación del Tesoro

El dólar oficial cayó y tocó mínimos en la semana este jueves tras la licitación del Tesoro del Bonar 2029N que se llevó a cabo en la jornada previa. Se trató de una instancia clave para el Gobierno en su intento por recuperar el acceso al financiamiento en moneda extranjera en los mercados internacionales que logró superar aunque con dudas por parte de algunos operadores en relación con la tasa.

