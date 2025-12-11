Dólar hoy: a cuánto operó este jueves 11 de diciembre + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas internacionales cortó una racha de tres caídas consecutivas. Mariano Fuchila

El dólar oficial minorista operó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.460,45 para la venta.

Las reservas brutas internacionales treparon este jueves u$s156 millones, a u$s41.819 millones, por lo cual cortó una racha de tres bajas consecutivas. En términos netos, de acuerdo con el cálculo del economista de OPEN, Federico Machado, se encuentran en terreno negativo (-u$s235 millones).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 11 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.436.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 11 de diciembre El dólar blue operó a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 11 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.506,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 11 de diciembre El dólar MEP opera a $1.476,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.070, según Binance.