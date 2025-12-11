SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
11 de diciembre 2025 - 08:58

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cayó a $1.437,5 en el segmento mayorista, en medio de un buen clima en los mercados que se profundizó posterior al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que la Argentina volverá a colocar un bono en los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos de enero. En ese marco, los dólares finacieros operan dispares, mientras que los ADRs y los bonos anotas subas en Wall Street. A nivel local, el S&P Merval trepó 0,9%.

Luego de casi ochos años de ausencia en los mercados de deuda en moneda extranjera,la Argentina logró captar u$s1.000 millones, con la colocación de un nuevo bono (Bonar 2029N) a cuatro años, emitido bajo legislación local y con un cupón del 6,5%. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, levemente por encima de la que esperaba el equipo económico. Sin embargo, las dudas de los analistas persistieron, debido a la tasa que es comparable a lo que cotizan actualmente los bonos Ley Nueva York.

Live Blog Post

Oracle se derrumba 11% en Wall Street tras decepcionar a los inversores con su balance: ¿qué evalúa el mercado?

Las acciones de Oracle se desplomaron tras presentar resultados que no convencieron al mercado: pese al fuerte avance del negocio en la nube y un backlog récord, los ingresos quedaron por debajo de lo esperado y el agresivo aumento del Capex encendió nuevas dudas sobre la rentabilidad futura.

Live Blog Post

Furor por el oro, intacto: los ETFs encadenan seis meses de entradas y marcan nuevos máximos históricos

Los inversores siguieron apostando al oro por intermedio de los fondos ETF globales. Fue determinante el protagonismo de los asiáticos, en particular, de los inversores chinos.

oro lingotes.jpg

Por Jorge Herrera

Live Blog Post

Argentina volvió al mercado de deuda en dólares: colocó u$s1.000 millones al 9,26%

Carlos Lamiral

Luego de casi ochos años de ausencia en los mercados de deuda en moneda extranjera,la Argentina logró captar u$s1.000 millones, con la colocación de un nuevo bono (Bonar 2029N) a cuatro años, emitido bajo legislación local y con un cupón del 6,5%. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, levemente por encima de la que esperaba el equipo económico.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 11 de diciembre

El dólar oficial minorista opera a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.458,59 para la venta.

