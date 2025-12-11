Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de diciembre

El dólar oficial cayó a $1.437,5 en el segmento mayorista , en medio de un buen clima en los mercados que se profundizó posterior al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo , de que la Argentina volverá a colocar un bono en los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos de enero. En ese marco, los dólares finacieros operan dispares, mientras que los ADRs y los bonos anotas subas en Wall Street . A nivel local, el S&P Merval trepó 0,9%.

Luego de casi ochos años de ausencia en los mercados de deuda en moneda extranjera,la Argentina logró captar u$s1.000 millones, con la colocación de un nuevo bono (Bonar 2029N) a cuatro años, emitido bajo legislación local y con un cupón del 6,5%. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, levemente por encima de la que esperaba el equipo económico. Sin embargo, las dudas de los analistas persistieron, debido a la tasa que es comparable a lo que cotizan actualmente los bonos Ley Nueva York.