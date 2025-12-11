Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 11 de diciembre

El dólar oficial cayó a $1.437,5 en el segmento mayorista, en medio de un buen clima en los mercados que se profundizó posterior al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que la Argentina volverá a colocar un bono en los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos de enero. En ese marco, los dólares finacieros operan dispares, mientras que los ADRs y los bonos anotas subas en Wall Street. A nivel local, el S&P Merval trepó 0,9%.
Oracle se derrumba 11% en Wall Street tras decepcionar a los inversores con su balance: ¿qué evalúa el mercado?
Las acciones de Oracle se desplomaron tras presentar resultados que no convencieron al mercado: pese al fuerte avance del negocio en la nube y un backlog récord, los ingresos quedaron por debajo de lo esperado y el agresivo aumento del Capex encendió nuevas dudas sobre la rentabilidad futura.
Dejá tu comentario