El INDEC dará a conocer la inflación de noviembre y se espera que se acelere por tercer mes consecutivo

Para noviembre, las consultoras Equilibra y EcoGo, y Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la medición del IPC se ubicaría en 2,5%, de confirmarse este avance, el aumento de precios sería el más alto desde abril pasado, cuando alcanzó el 2,8%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves la inflación de noviembre , y las consultoras ya anticipan una nueva aceleración , impulsada por subas tanto en precios estacionales como en regulados. La carne volvió a ser uno de los aumentos más determinantes del mes. Con diciembre , un período históricamente más inflacionario, ya en marcha, la atención del mercado se desplaza hacia cómo cerrará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el corto plazo.

En la previa, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre. El rubro Servicios trepó 2,5% , por encima de Bienes , que avanzaron 2,3% , según el Instituto de Estadística porteño.

A nivel nacional, la inflación había retomado la senda ascendente en septiembre ( 2,1% vs. 1,9% en agosto) y volvió a acelerarse en octubre hasta 2,3% . Para noviembre, Equilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero estiman un registro en torno al 2,5% . De confirmarse, sería el dato más alto desde abril , cuando el IPC marcó 2,8% .

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) ubicó la inflación del undécimo mes del año en 2,3% (un aumento de 0,4 p.p. respecto al informe previo), proyectando que se mantendría en el mismo guarismo que en octubre.

En noviembre, los precios regulados registraron un incremento del 2,1% , según EcoGo, con una fuerte tracción de las subas en tarifas de luz y gas (+3,6% y +3,8% respectivamente), prepagas (+2,4% promedio), colectivos en PBA y CABA (+4,1%) y Nación (+9,7%), y combustibles (+6%).

Si bien la carne vacuna se venía acelerando desde octubre, en noviembre profundizó su alza y marcó un incremento del 5,8%. "A esto se suma que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo", enfatizaron desde EcoGo.

La categoría Vivienda lideró las subas del mes, con un incremento del 3%. Tras las elecciones, las tarifas de electricidad y gas aumentaron 3,6% y 3,8%, respectivamente, mientras que el ajuste en el agua fue más moderado, del 1%. Este último movimiento ayudó a contener el avance del indicador, según la consultora que dirige Marina Dal Poggetto.

Ayudó a quitar presión sobre el índice de precios el evento de descuentos Cyber Monday. "Condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos", analizaron desde C&T Asociados, que midieron una inflación de 2,4% para el Gran Buenos Aires.