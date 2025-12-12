Lo que se dice en las mesas: empresarios ponen la lupa en la letra chica de reformas; festejo cauto por la vuelta al mercado

Inversores locales e internacionales analizan con prudencia el reingreso de la Argentina al mercado de deuda, mientras crece el escepticismo sobre el verdadero alcance de las reformas laboral y tributaria.

Tema excluyente, la Reforma Laboral , y detrás la Tributaria . En los encuentros presenciales y virtuales hay mucho escepticismo sobre la “ letra chica ” del proyecto oficial.

La cercanía al cierre del año no impide que importantes e influyentes inversores y gestores internacionales, incluso especializados en mercados emergentes , del calibre de, por ejemplo, Mark Mobius o Doug Casey , paseen por la Argentina libertaria, la novedad de los mercados. Mientras uno de ellos calificó a la bolsa argentina como un feliz parque de juegos , una especie de Disney para los especuladores , para quienes tienen un estómago fuerte, donde se puede ganar mucho dinero, pero que a pesar de que pueda ser un paraíso para los traders, una bolsa que subió un 136% en dólares en 2023 antes de caer un 58% y posteriormente subir 105% en 2024 para luego caer un 52% en los meses siguientes, este tipo de volatilidad hace que invertir a largo plazo sea mucho menos predecible.

En cambio, el otro, confeso anarco-capitalista, más escéptico con el programa económico y de reformas, aconseja dolarizar para empezar y, así y todo, desensillar y esperar a ver qué pasa .

De todas formas, que celebridades del mundo financiero internacional dediquen su valioso tiempo para venir a ver qué pasa en el terreno no deja de ser una señal. Incluso, algunos de ellos no solo arrastran experiencia de décadas en activos argentinos, sino que hasta invirtieron hace años, muchos años atrás, en proyectos inmobiliarios turísticos , como un complejo con cancha de golf internacional, y de otra índole, en el norte y en el sur, y reconocen que fue una insensatez .

En el medio, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo volvió a los mercados colocando un bonito en dólares (Bonar 2029) , “entre manos amigas” que se alzaron con una buena tasa. Dijeron en un búnker financiero, que recibió a algunos de los ilustres visitantes, que esta colocación no movía el amperímetro , pero era el primer paso , en esos términos, alentador como señal de que se podía colocar por debajo del 10% , importante para destrabar el acceso a los mercados de deuda.

Mucho balance de los primeros dos años del Gobierno de Milei, donde se mezclan una de cal y una de arena, de las promesas cumplidas, no cumplidas y los resultados económicos y sociales.

Las reformas, la productividad y el desafío del empleo

En este marco, tema excluyente, la Reforma Laboral, y detrás la Tributaria. En los encuentros presenciales y virtuales hay mucho escepticismo sobre la “letra chica” del proyecto oficial. Se teme que las cosas no cambien mucho y sea todo “pour la galerie”. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con el empleo con la nueva legislación.

Pero lo que advirtió un histórico economista, que tuviera un cargo en uno de los clubes de fútbol más representativos del país, amén de festejar la iniciativa, o más bien, los lineamientos, subestimando las críticas del presunto maquillaje del proyecto, era que sin duda la transición será el gran desafío, porque como se ve, los sectores estrellas como la minería, que hoy emplean poco más de 100.000 trabajadores, difícilmente pueden absorber los puestos que se están perdiendo y se perderán en otros sectores perdedores del modelo.

En ese sentido abogó por la necesidad de mejorar la productividad, que, desde el punto de vista de la economía real, era el gran desafío pendiente. Sino difícilmente se verán mejoras sostenidas del salario real de la economía.

Tasas, inflación y un esquema cambiario cuestionado

También debatieron en otro zoom financiero el devenir después del 26-O planteando a qué tasa de interés aterrizaría la economía con estas bandas cambiarias. Fue unánime el enfoque de que las tasas de los plazos fijos estén apenas por encima de la inflación, pero por encima. No ven en 2026 una desaceleración inflacionaria que lleve al dígito anual: la proyectan en 20 a 30%, poniendo mucha atención en la inflación núcleo, que se estancó y no se desinfla.

Al respecto, uno de los participantes comentó el ejemplo uruguayo: según el economista Ernesto Talvi, al vecino país le llevó 7 años pasar del 40% anual a un dígito.

De ahí la necesidad que plantean los inversores y analistas sobre el reajuste de las bandas.

En uno de los más convocantes encuentros mensuales reservados no dudaron en afirmar que el esquema cambiario estaba agotado, pero no por las propias bandas, ni por el nivel del tipo de cambio real, al que, si bien consideran bajo, vislumbran que si TMAP en 2026 será más bajo, “cuánto más” es la pregunta.

Porque la estabilidad cambiaria que se vive recibió varios “one shot” como:

boom de la colocación de ON,

adelantamiento de liquidación de exportaciones,

auxilio del Tesoro de EE.UU.

Entonces, ¿cómo será el mercado cambiario de 2026 sin todo esto y con la sostenida demanda de divisas del sector privado?

Al decir de un avezado consultor, a este tipo de cambio no habrá mucho interés de la IED (la inversión externa directa, el cash que vale, no la reinversión de utilidades) que hasta hoy ha estado ausente.

Política, mercados y señales locales e internacionales

Contrapunto financiero entre boutiques gestoras tras la colocación del Bonar 2029 que estuvo en línea con lo que esperaba el mercado. De todos modos, señalaron que la deuda en dólares operó estable con una leve mejora en Bonares y un riesgo país en torno a 625 puntos, mientras que la de pesos se mantuvo firme, destacándose el Bonte 2030, con subas en el resto de los segmentos, mientras que las tasas y el tipo de cambio operaron estables.

Al conocerse el dato de la inflación de CABA, un operador aportó la última medición de EcoGo: la primera semana del mes dio preliminarmente 0,4% en alimentos y la proyección mensual 2,3%.

Los temarios circularon en torno al aprovechamiento oficial del cambio en la composición del Congreso, incluyendo el armado de la primera minoría en Diputados con 95 bancas y 18 comisiones, con miras a relanzar el programa de gobierno: Extraordinarias, Presupuesto 2026, Modernización Laboral, Presunción de Inocencia Fiscal, etc.

Este humo tapó la flojedad de los datos de recaudación de noviembre (cayeron casi 9% real, 9,4% en la Nación y 4,4% en las provincias).

Ya poco se habla de la entelequia oficial de la base monetaria amplia fija y ya el BCRA avisó que comprará dólares en la medida que la demanda de pesos y la oferta de divisas de la cuenta capital lo convaliden, sin forzar la banda superior.

Se anticipa que el “trade del verano” será entre avales (para que Buenos Aires salga a emitir deuda) y votos para el Presupuesto 2026 más reformas.

Al decir de una de las damas del mercado más agudas, enero promete más suspenso que una final de Copa Davis. Sobre el Bonar 2029 dijo que la jurisdicción no era para seducir a los castigados bonistas, pero sí un paso para volver, aunque aún insuficiente.

En otro encuentro entre mesadineristas furiosos, un viejo analista político tiró el dato de que Mauricio Macri, ya doblegado, estaría buscando una alternancia sensata, una especie de JxC 2.0 para el caso de que el líder libertario descarrile. Hoy luce difícil.

El anfitrión, un sub-40 con varias batallas encima, opinó que no hay plan económico que aguante sin un sistema político que pueda contenerlo, de modo que un peronismo más racional, alejado de La Cámpora y del estatismo de Kicillof, podría ser leído como ancla de estabilidad más que como antagonista. Por lo tanto, en 2026 lo podría definir no el Gobierno sino lo que pase con la oposición.

Recién llegados de EEUU, un grupo de gestores hizo énfasis en el nivel de la tasa del bono japonés a 10 años, que trepó a 1,87%, la más elevada desde 2008. Explicaron que esta variable podría generar una fuerte reducción en la liquidez con impacto sobre el valor de varios activos bursátiles globales.

Comentaron también el encuentro anual de EMTA en Nueva York, que abordó si la deuda de mercados emergentes podrá mantener en 2026 su sólido rendimiento reciente.

Participaron:

Joyce Chang (J.P. Morgan)

Claudio Irigoyen (BofA)

Pablo Goldberg (BlackRock)

Tina Vandersteel (GMO)

David Rolley (Loomis Sayles)

Samy Muaddi (T. Rowe Price)

Dirk Willer (Citi)

Drausio Giacomelli (Deutsche Bank)

Alberto Ramos (Goldman Sachs)

A nivel local, se confirmó el pase de Matías Tamburini al Comité Ejecutivo de Balanz, tras una amplia trayectoria en WestLB, MBA Banco de Inversiones, ING (Buenos Aires y Nueva York) y Deutsche Bank, además de su rol como Director General del FGS de ANSES.