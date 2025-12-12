El dólar blue opera este viernes a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha queda en 0,9%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 12 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial cayó y se alejó de los $1.450, mientras ADRs y bonos retrocedieron
-
El dólar blue encadenó cuatro jornadas sin bajas y volvió a cerrar en máximos del mes
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.436.
El dólar oficial minorista operó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.460,45 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.506,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.476,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.070, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario