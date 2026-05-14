Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 14 de mayo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 14 de mayo.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, jueves 14 de mayo
Nacional
- 1: 4534
- 2: 7022
- 3: 5045
- 4: 0201
- 5: 3210
- 6: 0049
- 7: 7978
- 8: 8488
- 9: 7605
- 10: 7064
- 11: 1981
- 12: 9311
- 13: 2027
- 14: 3080
- 15: 4669
- 16: 1751
- 17: 6394
- 18: 7367
- 19: 2792
- 20: 9954
Letras de la Nacional: KLPV
Provincial
- 1: 6189
- 2: 8563
- 3: 5418
- 4: 7380
- 5: 9737
- 6: 9892
- 7: 2684
- 8: 4261
- 9: 5306
- 10: 2501
- 11: 2976
- 12: 8092
- 13: 1144
- 14: 2484
- 15: 4450
- 16: 4139
- 17: 5594
- 18: 9051
- 19: 0383
- 20: 7564