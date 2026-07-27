Lula da Silva respondió con ironía a los insultos de Javier Milei: "¿Quién es ese tipo?"

El presidente de Brasil evitó pronunciarse sobre los dichos del mandatario argentino. Frente a la consulta de la prensa, optó por tratar con indiferencia a su homónimo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , evitó referirse a los insultos que le profirió su homónimo de Argentina, Javier Milei , quien lo calificó como "presidiario" y "zurdo de mierda". Por el contrario, el líder petista apeló a la ironía para reducir a la mínima expresión al libertario: "¿Quién es ese tipo?", se preguntó ante la prensa . Este lunes, el canciller, Mauro Vieira , y el Ministro de Hacienda, Dario Durigan, cruzaron al argentino.

Frente a las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países que derivaron en el llamado a consultas al embajador de Brasil en Argentina, el jefe de Estado brasileño fue consultado sobre las declaraciones de Milei durante el acto de lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro, hijo de expresidente Jair Bolsonaro. Fiel a su estilo, Lula le bajó la importancia al hecho y ninguneó a la figura de La Libertad Avanza.

Mientras se preparaba para recibir al mandatario surcoreano Lee Jae-myung, un periodista aprovechó para preguntarle sobre lo acontecido. "Qué opina de lo que dijo Milei", le consultaron, a lo que Lula respondió: "¿Quién es ese tipo?". La rápida reacción del presidente brasileño desató las risas entre los presentes.

LULA DA SILVA RESPONDIÓ A LOS DICHOS DE MILEI: "¿QUIÉN ES ESE TIPO?" El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía a las declaraciones de Javier Milei, quien el fin de semana lo había calificado de "ladrón" y "presidiario" durante la Convención… pic.twitter.com/LwzJ2MyKyk

Es la primera vez que Lula se expresa públicamente sobre las repudiables declaraciones del jefe libertario, aunque evitó entrar en la polémica. Las declaraciones del Presidente provocaron una rápida reacción del gobierno de Brasil. El embajador brasileño en la Argentina , Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia para mantener consultas y aún no tiene fecha definida para regresar al país, mientras que su par argentino, Daniel Raimondi , deberá brindar explicaciones ante el Palacio de Itamaraty por los dichos del mandatario.

El sábado, Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino pidió apoyar al dirigente opositor para frenar el avance de Lula y del "socialismo latinoamericano". En ese contexto, evitó mencionar al presidente brasileño por su nombre y lo calificó como "ladrón", "presidiario" y "el zurdo", además de referirse a "los zurdos de mierda" al cuestionar a los gobiernos de izquierda de la región.

"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", afirmó Milei, quien además advirtió que Brasil podría atravesar un escenario similar si no cambia el rumbo político en las próximas elecciones.

La respuesta de Brasil ante los insultos de Javier Milei

Desde Brasil, la primera reacción pública llegó a través del canciller brasileño, Mauro Vieira, quien calificó de "graves e inaceptables" las declaraciones del presidente Milei. "Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable. Pero debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo", afirmó Vieira en declaraciones a TV Globo.

"Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales", remarcó Vieira.

Horas después, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan cuestionó los dichos de Milei y aprovechó para comparar la situación económica de ambos países. "El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", afirmó en una entrevista con Rádio Jornal, según reprodujo el diario O Globo.