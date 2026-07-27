Kristalina Georgieva, una visita política para comprobar apoyo al programa

La directora gerente del FMI volvió a respaldar el programa económico del Gobierno, pero advirtió sobre la necesidad de profundizar las reformas estructurales. Puso el foco en la creación de empleo, el desarrollo del crédito hipotecario y una mayor diversificación del crecimiento económico.

Kristalina Georgieva participó de una reunión con Javier Milei y el Gabinete ampliado en la Casa Rosada, desde donde destacó los avances macroeconómicos de la Argentina y señaló los desafíos pendientes para consolidar el crecimiento.

“El pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país? Yo creo que hay una gran promesa para Argentina” fue la pregunta que lanzó Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en una conferencia de prensa que ofreció este lunes en la Casa Rosada en el marco de la visita que realiza al país.

En respuesta a una consulta de Ámbito , la titular del organismo internacional no sólo volvió de esta forma a avalar el programa del presidente Javier Milei, sino que planteó la necesidad de continuar con las reformas, un tema no menor desde la perspectiva política, teniendo en cuenta que en 2027 se vuelve a elegir presidente.

En línea con los últimos informes del Fondo, Georgieva destacó las metas alcanzadas por el Gobierno en materia económica – superávit fiscal, baja de la inflación, disminución de la pobreza, reducción del riesgo país, entre otros-. Pero también dejó entrever que hay desafíos por delante y, en este sentido, consideró importante "lograr que el crecimiento se pueda compartir más ampliamente".

Precisó que "el dinamismo de la economía argentina se concentra mayormente en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo", lo que lleva, señaló, a preguntarse qué hacer para expandir ese dinamismo.

Las estimaciones privadas coinciden con lo dicho por Georgieva. Las proyecciones de crecimiento para el año oscilan entre 2,7 y 3% pero con notorias disparidades . Así, la energía lideraría la expansión con una suba de 10,5% seguida por el agro - 8,5% -, mientras que, en el otro extremo, el consumo avanzaría 1% y la industria 0,9%, según Ecolatina .

Debe tenerse en cuenta que estos sectores dinámicos representan sólo el 9% del empleo formal en la Argentina, de acuerdo con Eco Go.

Great to hear from Minister @LuisCaputoAR and @BancoCentral_AR President Bausili about Argentina’s economic progress and priorities ahead. We discussed sustaining stability, advancing reforms, and creating conditions for stronger growth, investment, and job creation. pic.twitter.com/FtWYU7QAlD — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

El FMI tiene sobradas razones para desear que resulte exitoso el programa que lleva adelante el Gobierno. La Argentina es el principal deudor del organismo, ya que absorbe cerca de la tercera parte de todos los préstamos. Pero, no menos importante, “en ningún lugar del mundo se aplicaron las recetas del Fondo con tanta rigurosidad como en el caso de la Argentina bajo la administración Milei”, según señalan analistas internacionales.

Debe tenerse en cuenta que en los últimos meses han mejorado los indicadores externos, como señaló Georgieva con un aumento en el nivel de las reservas en poder del Banco Central y una reducción del riesgo país, como así también se redujo la inflación (del 210% anual al comienzo del programa a cerca de 30% en la actualidad). Pero en materia de actividad se observa “un comportamiento serrucho” según analistas privados.

Precisamente hoy la Unión Industrial Argentina informó que las estimaciones preliminares para el mes de junio anticipan una nueva caída interanual de la actividad manufacturera, en torno de 1,8%. Con estos datos, el primer semestre del año cerró un 3% por debajo del mismo período de 2025 y 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La falta de consolidación del ritmo de actividad económica junto con la baja de distintos impuestos, están afectando los ingresos fiscales. A su vez, el recorte del gasto público tropieza con el problema de la alta proporción de erogaciones – cerca del 60% - que están indexadas automáticamente por inflación.

En este contexto se calcula que el resultado primario acumulado del Tesoro entre enero y junio alcanzó a $6,30 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones prevista para el primer semestre en el programa con el FMI.

Recetas

Georgieva fue enfática al señalar que “debemos crear puestos de trabajo y así elevar el consumo para que mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas”.

La titular del Fondo destacó particularmente el rol de las pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector al que el gobierno ha dedicado relativa atención. “Cuando vemos a los países que obtienen empleo o que mejoran el empleo, las pymes desempeñan un papel fundamental. La Argentina tiene una ventaja adicional y es la seguridad energética”.

Y agregó que “En el mundo de la IA esto es un factor que puede jugar muy bien para la diversificación de la economía en esa dirección y en particular para abordar este tema. Uno tiene nuevos puestos de trabajo que no existían antes”.

A modo de referencia, desde diciembre de 2023 se perdieron más de 200.000 trabajos formales en el sector privado y aumentó en 500.000 el empleo de baja calidad. Cerca de 4 de cada 10 trabajadores son informales.

Para la titular del FMI es prioritaria “la creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos, para poder utilizar los recursos financieros de los bancos argentinos”. En este sentido, quedó claro que el problema de la acumulación de préstamos en mora es un tema que el organismo internacional sigue con atención y que está dispuesto a trabajar con las autoridades argentinas. El tema es particularmente grave en las familias ya que el ratio de morosidad llega, según los últimos datos disponibles, a 12,8%, casi tres veces más que un año atrás.

También hizo referencia a la necesidad de ampliar el mercado de capitales: “Por ejemplo, las hipotecas. No existen prácticamente, pero este es un instrumento que puede ayudar a elevar la construcción y también a hacer participar más a los consumidores en la economía”. Esta referencia está en línea con estudios que estaría haciendo el Palacio de Hacienda para revitalizar el mercado de crédito para la vivienda, según trascendió en fuentes oficiales.

También ponderó el proceso de concesión de rutas y la necesidad de construir carreteras, por el doble impacto que supone la mejor conexión de la economía y el efecto dinamizador de un sector como la construcción “donde vimos algún tipo de estancamiento a lo largo del tiempo”.

Por último, y siguiendo la línea tradicional del Fondo consideró que algo “totalmente crítico, es continuar con la eliminación de las barreras burocráticas con respecto al funcionamiento de la economía”.