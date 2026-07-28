Javier Milei mantuvo una bilateral con Keiko Fujimori en Lima + Agregar ámbito en









El Presidente se reunió con la mandataria electa de Perú, en un encuentro que busco marcar la afinidad ideológica

Javier Milei compartió una bilateral junto a Kaiko Fujimori. Presidencia

El presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro bilateral con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, durante su visita a Lima para participar de las actividades oficiales por la asunción de mando. El mandatario argentino viajó al país acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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La reunión se produjo en el marco de la agenda oficial que Milei desarrolla en la capital peruana, donde participará de los actos vinculados con el traspaso de mando. El encuentro con Fujimori se enmarca en los contactos bilaterales que el Presidente mantiene durante su visita y en el vínculo entre ambos países, mientras la nueva mandataria se prepara para asumir la Presidencia de Perú.

La presencia de Milei en Lima forma parte de su agenda internacional, en una jornada que concentra a mandatarios y representantes de distintos países para acompañar el cambio de gobierno peruano. El Presidente argentino asistirá a las actividades protocolares junto a Quirno y Karina Milei, antes de emprender el regreso al país.

El presidente Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori. Presidente Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú con el desafío de gobernar en un país polarizado Keiko Fujimori asume este martes la Presidencia de Perú y se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el cargo. La líder de Fuerza Popular inicia un mandato de cinco años tras imponerse por un estrecho margen en el balotaje de junio, con apenas 0,27 puntos porcentuales de diferencia sobre el candidato progresista Roberto Sánchez. Su llegada al poder marca además el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno después de más de dos décadas.

La nueva mandataria tendrá como principales desafíos recuperar la estabilidad institucional, enfrentar la inseguridad y reactivar la economía. Su programa contempla un fuerte proceso de desregulación, la eliminación de trámites administrativos y medidas para atraer inversiones y generar empleo formal. En materia de seguridad, anunció iniciativas contra el crimen organizado y la expulsión de migrantes indocumentados que cometan delitos.

Fujimori también deberá gobernar con un Congreso fragmentado y sin mayoría propia, por lo que necesitará construir acuerdos con otras fuerzas políticas para avanzar con su agenda. Su gestión estará atravesada además por el peso de su apellido y la profunda división que genera el legado de su padre, Alberto Fujimori. En ese contexto, la presidenta buscó moderar su discurso tras la elección y llamó a la reconciliación nacional, mientras enfrenta el desafío de dejar atrás una década marcada por la inestabilidad política.