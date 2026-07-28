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28 de julio 2026 - 11:00

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 28 de julio

Confianza del consumidor en EEUU.Balances de Coca-Cola, PayPal, Visa y Ford.

Confianza del consumidor en EEUU.Balances de Coca-Cola, PayPal, Visa y Ford.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se mantuvo el lunes a $1.497, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue avanzó a $1.560, para tocar su máximo nominal histórico. En Wall Street, bonos soberanos operaron dispares y el riesgo país subió a 439 puntos. No obstante, los ADRs se recuperaron con avances de hasta 4%.

Este lunes, el petróleo cayó más de 7% y las bolsas del mundo se recuperaron tras la ratificación de la tregua en Medio Oriente.

Este martes, se publica el dato de confianza del consumidor en EEUU y los Balances de Coca-Cola, PayPal, Visa y Ford. En el plano local, Kristalina Georgieva Directora Gerente del FMI visitará Vaca Muerta en su segundo día en la Argentina.

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Por Matías Ortega

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