Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 28 de julio

El dólar mayorista se mantuvo el lunes a $1.497, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue avanzó a $1.560, para tocar su máximo nominal histórico. En Wall Street, bonos soberanos operaron dispares y el riesgo país subió a 439 puntos. No obstante, los ADRs se recuperaron con avances de hasta 4%.

Este lunes, el petróleo cayó más de 7% y las bolsas del mundo se recuperaron tras la ratificación de la tregua en Medio Oriente.