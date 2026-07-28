Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 28 de julio

El dólar mayorista se mantuvo el lunes a $1.497, mientras que el minorista se ubicó a $1.520 en el Banco Nación y el blue avanzó a $1.560, para tocar su máximo nominal histórico. En Wall Street, bonos soberanos operaron dispares y el riesgo país subió a 439 puntos. No obstante, los ADRs se recuperaron con avances de hasta 4%.
El petróleo crudo desplazó al maíz y la soja y ya es el principal producto de exportación argentino
En el primer semestre de 2026, las ventas externas de crudo alcanzaron casi u$s4.700 millones y superaron a los principales granos y derivados agroindustriales. El salto refleja el crecimiento de Vaca Muerta y el nuevo peso de la energía en la generación de divisas.
Por Matías Ortega