Dólar: el BCRA no intervino en el mercado y cortó su mejor racha compradora en casi 20 años

La autoridad monetaria no participó del mercado oficial por primera vez desde el inicio del programa de acumulación de 2026. En paralelo, las reservas brutas bajaron u$s234 millones hasta u$s48.931 millones. ¿Qué pasó?

El BCRA no intervino tras 135 ruedas compradoras y las reservas volvieron a caer por debajo de u$s49.000 millones.

El Banco Central (BCRA) cerró este martes 28 de julio sin intervención en el mercado oficial de cambios y cortó una racha de 135 ruedas consecutivas con saldo comprador . De esta forma, el saldo de julio se mantuvo en u$s1.963 millones, mientras que las compras netas acumuladas en 2026 quedaron en u$s13.128 millones.

Según Romano Group, el BCRA compraba de manera ininterrumpida desde el 3 de enero de 2026 . Además, señalaron que durante la rueda se observó un volumen vendedor fijo en la zona de $1.500 en el segmento mayorista, justo en una jornada en la que se fijaba la D31L6.

La racha que terminó este martes quedó entre las más extensas de la historia reciente. En este sentido, de acuerdo con un informe de IERAL , este ciclo sería el tercero más prolongado registrado, solo por detrás del período febrero-noviembre de 2004 , con 184 ruedas , y del tramo septiembre de 2006-mayo de 2007 , con 161 ruedas.

En términos de duración, quedó por debajo de aquellas dos rachas históricas. Sin embargo, el monto acumulado mostró una escala relevante, ya que el BCRA ya compró más de u$s13.000 millones en el año , por encima de los u$s5.295 millones nominales de 2004 , aunque todavía por debajo de los u$s11.099 millones nominales de 2006-2007 . Medidos a valores actuales, esos ciclos equivaldrían a unos u$s9.000 millones y u$s18.000 millones , respectivamente.

Al respecto de la dinámica de la jornada, fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la ausencia de compras del Central se dio en una rueda marcada por fuertes compras del sector energético . Aun así, destacaron que el promedio diario de adquisiciones de julio se mantiene en u$s116 millones, por encima de los u$s97 millones diarios acumulados en lo que va del año.

El corte de la racha se produjo, además, en pleno paso de Kristalina Georgieva por la Argentina. La directora gerente del FMI respaldó el programa económico y celebró la acumulación de reservas del BCRA, al señalar que la Argentina muestra una posición más sólida y pedir que la autoridad monetaria continúe con esa estrategia.

“Sigan comprando”, afirmó en referencia a las reservas, un mensaje que contrastó con una rueda en la que el Central no intervino por primera vez desde comienzos de enero.

Georgieva respaldó la acumulación de reservas durante su visita a la Argentina, pero el BCRA cortó ese mismo día una racha de 135 ruedas consecutivas con compras.

En paralelo, las reservas internacionales brutas cayeron u$s234 millones y finalizaron en u$s48.931 millones. Así, el stock volvió a quedar por debajo de los u$s49.000 millones, luego de haberse mantenido en ese umbral durante las ruedas previas.

La baja estuvo explicada, en parte, por el impacto negativo de la valuación. El oro retrocedió 1,30% y habría restado cerca de u$s115 millones al valor contable de las tenencias del Central. En cambio, las monedas de la canasta mostraron movimientos mayormente positivos frente al dólar: el euro avanzó 0,13%, el yuan se apreció 0,08% y el yen ganó 0,07%, mientras que la libra cayó 0,08%.

De esta manera, la rueda dejó una señal menos favorable para el balance del BCRA. Sin compras en el mercado oficial y con caída del oro, las reservas volvieron a ceder, aunque se mantuvieron en niveles elevados frente al arranque de julio.

Menor intervención en dólar linked

En cuanto a las dinámicas de intervención de la entidad monetaria, desde el equipo de Research de Criteria señalaron que, durante la última semana, el BCRA mantuvo un saldo comprador en todas las ruedas y acumuló cerca de u$s2.000 millones en julio. Sin embargo, también remarcaron que el mercado cambiario llega a fin de mes con mayor demanda de cobertura, en la previa de la fijación de la LELINK y del vencimiento de posiciones cortas.

La consultora destacó que, a diferencia de las semanas anteriores, las intervenciones oficiales en la curva de instrumentos dólar linked fueron considerablemente más acotadas. Esa dinámica sugiere una menor necesidad de utilizar ese canal para moderar el mercado cambiario, aunque no eliminó la demanda de cobertura.

En paralelo, Criteria advirtió que la brecha entre los distintos tipos de cambio financieros siguió ampliándose de forma gradual. Según la firma, ese movimiento reflejó una mayor búsqueda de cobertura en un contexto externo más complejo, marcado por la depreciación de monedas regionales, la fortaleza global del dólar y el repunte del petróleo.

El mayorista tocó nuevos máximos intradiarios

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,07% y cerró en $1.498 para la venta. La divisa avanzó apenas un peso frente al cierre anterior, en una rueda de volumen moderado y con escasa variación durante buena parte de la jornada.

De esta forma, los mínimos se anotaron al comienzo de la sesión, en $1.497, mientras que la demanda de cobertura ganó intensidad durante la primera parte del día y llevó al mayorista hasta máximos de $1.502. Luego, una recomposición de la oferta en el último tramo permitió recortar la suba y estabilizar los precios cerca de $1.500 antes del cierre.

Dólares financieros, futuros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,03% hasta $1.533,50, mientras que el contado con liquidación se mantuvo estable en $1.597,54. En tanto, el dólar blue avanzó 0,64% y cerró en $1.570. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 4,81%, mientras que el canje cerró en 4,18%.

En futuros, la curva mostró movimientos acotados, aunque con subas en los contratos más cortos. Julio avanzó 0,17%, agosto subió 0,10% y octubre ganó 0,13%, mientras que algunos vencimientos de 2027 operaron con leves bajas. En promedio, la variación general fue positiva en 0,04%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 0,68% mensual, equivalente a 8,12% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,55%, o 18,63% anualizado. En pesos, la TAMAR subió de 22,69% a 22,81%, mientras que la BADLAR bajó de 22% a 20,94%.

Así, la rueda dejó un quiebre relevante para el frente cambiario. El BCRA interrumpió su racha compradora, las reservas volvieron a caer por debajo de los u$s49.000 millones y la demanda de cobertura ganó peso en la previa del cierre de julio. El desafío será comprobar si se trató de una pausa puntual o del inicio de una etapa con menor margen para seguir acumulando divisas.