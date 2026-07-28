Récord de exportaciones y pérdida de empleo: otra paradoja de una economía a dos velocidades

El último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que marcó su segunda caída consecutiva en mayo, podría profundizar la crisis de un mercado laboral que ya se encontraba en contracción , aun en meses de crecimiento económico. Mientras los sectores intensivos en empleo no repuntan, las exportaciones apuntan a tocar un récord de u$s100.000 millones y los expertos de la city se preguntan si esto podría ayudar a revertir el panorama.

"Mientras las exportaciones apuntan a u$s100.000 millones este año, contribuyendo a acotar la vulnerabilidad externa del país y, al mismo tiempo, siendo un factor de expansión de actividad, la fragilidad del mercado de trabajo complica la tarea de darle sustentabilidad política al programa económico " , describieron desde Fundación Mediterránea y se preguntaron si el boom de ventas a otros países podría tener un impacto positivo en el empleo . Por eso, analizaron la relación entre las provincias que más exportan y cuáles tienen expansión de puestos de trabajo.

Al respecto determinaron que, mientras solo en Neuquén, Río Negro y San Juan el trabajo crece, hay 12 provincias que registraron incrementos de exportaciones de entre el 14% y el 110%. Para este informe hay, al menos, dos causas que explican esta brecha. Por un lado, se encuentran "las inversiones en infraestructura largamente postergadas" de las cuales sostuvieron que, cuando se ejecutan, "tienen profundos efectos multiplicadores sobre el empleo directo e indirecto y sobre la competitividad, abaratando costos de logística".

La segunda tiene que ver con los potenciales acuerdos de Gobierno que se puedan gestar en el Congreso. "Entre las 12 provincias con buena performance exportadora se cuentan Jujuy, Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Salta, aparte de Neuquén", expresaron y agregaron: " Los representantes en el Congreso de estas provincias se están configurando como un bloque propenso a realizar acuerdos con el Gobierno o, al menos, capaz de obturar propuestas que pongan en riesgo los proyectos de inversión asociados a minería e hidrocarburos".

La economía volvió a retroceder en mayo y quebró la dinámica de "serrucho" que implicaba una alternancia entre un mes de caída con un mes de recuperación. Así, los tres motores principales (el campo , energía y minería , y la intermediación financiera ) ya no alcanzan para consolidar el crecimiento mientras que el comercio y la industria siguen en terreno negativo. Aunque el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 todavía da positivo (+1,7%), la comparativa interanual de mayo dio una expansión de solo 0,2%.

Lo que sucede es que los sectores en contracción neutralizaron por completo el aporte de los ganadores: Agro (+4,6%) y Explotación de minas y canteras (+15,7%) aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual, mientras que Comercio (-4,3%) e Industria manufacturera (-5,6%) restaron 1,3 puntos. Según la consultora Invecq, la expansión continúa en actividades transables y capital intensivas, mientras que a los sectores intensivos en empleo y orientados al mercado interno no arrancan. Esta composición es la que limita que la cualquier mejora en la actividad económica se derrame sobre el empleo.

El mismo informe exhibió que los sectores perdedores destruyeron 165.000 puestos asalariados registrados privados desde noviembre de 2023 (-5%), con industria en 83.000 puestos menos, construcción en -61.000 y comercio en -9.300. De esta forma, el empleo privado general acumula 235.000 puestos por debajo del nivel pre Milei (-3,7%), ya que los ganadores tampoco crearon empleo privado registrado.

"El conjunto de empleo en ganadores se ubica en 32.000 puestos por debajo de noviembre de 2023 (-2,1%) y, tras leves subas al arranque del año, volvió a retroceder 0,1% en abril. En el acumulado de este año -diciembre de 2025 y abril de 2026- la industria perdió 18.000 puestos (-1,6%) y el comercio 12.500 (-1,0%), mientras la construcción sumó apenas 3.000 (+0,8%)", ampliaron.

"El resultado es una masa salarial real del empleo formal privado debilitada simultáneamente por cantidad y por precio. No sorprende, entonces, ni la caída de la actividad en el bimestre abril-mayo ni las señales de que junio seguiría una tendencia de neutra a negativa", completaron.

Empleo privado: los ganadores tampoco crecen

"El descalce entre el nivel de actividad económica y el empleo privado registrado se explica por la heterogeneidad en el desempeño sectorial de la actividad", insistieron desde la consultora C-P. En cuanto a la dinámica provincial, concluyeron que la caída del empleo privado registrado desde noviembre del 2023 es generalizada: 21 provincias destruyeron empleo, entre las que se destacaron Santa Cruz (-16,4%), Tierra del Fuego (-15,6%) y Catamarca (-12,3%). San Juan, por su parte, está estancada (-0,3%), mientras que solo Neuquén (+7,1%) y Rio Negro (+2,8%) crecieron. En términos absolutos resaltó la destrucción de puestos en las provincias con mayores aglomerados urbanos: Buenos Aires (-79.000), CABA (-42.800), Córdoba (-16.900) y Santa Fe (-15.100).