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28 de julio 2026 - 18:57

El dólar blue quebró un nuevo récord nominal y la brecha con el oficial tocó otro máximo en más de 6 meses

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue quebró un nuevo récord nominal y tocó los $1.570.

El dólar blue quebró un nuevo récord nominal y tocó los $1.570.

Depositphotos

El dólar blue trepó $10 este martes y cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, lo que representa un nuevo récord nominal, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista tocó un nuevo máximo en más de 6 meses, al ubicarse en el 4,8%.

Con el avance de esta jornada, el billete paralelo acumula una suba mensual del 3,6% (desde los $1.515 de fines de junio), aunque su ascenso acumulado en el año es de apenas 2,6% (cerró el 2025 en $1.530).

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 28 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.500 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, martes 28 de julio

El dólar MEP cerró a $1.534,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.663, según Binance.

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