El dólar blue quebró un nuevo récord nominal y la brecha con el oficial tocó otro máximo en más de 6 meses

El dólar blue trepó $10 este martes y cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, lo que representa un nuevo récord nominal, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista tocó un nuevo máximo en más de 6 meses, al ubicarse en el 4,8%.
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Con el avance de esta jornada, el billete paralelo acumula una suba mensual del 3,6% (desde los $1.515 de fines de junio), aunque su ascenso acumulado en el año es de apenas 2,6% (cerró el 2025 en $1.530).