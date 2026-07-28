El dólar blue quebró un nuevo récord nominal y la brecha con el oficial tocó otro máximo en más de 6 meses

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue quebró un nuevo récord nominal y tocó los $1.570.

El dólar blue trepó $10 este martes y cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta , lo que representa un nuevo récord nominal, según los operadores de la city consultados por Ámbito . De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista tocó un nuevo máximo en más de 6 meses, al ubicarse en el 4,8%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.500 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.601,10 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7% .

Valor del dólar MEP hoy, martes 28 de julio

El dólar MEP cerró a $1.534,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.596,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.663, según Binance.