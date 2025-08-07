SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
7 de agosto 2025 - 08:18

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 7 de agosto

Resultados de la quiniela nacional y provincial del 7 de agosto de 2025.

Quiniela Nocturna Nacional: los resultados ayer, miércoles 6

  • A la cabeza: 8933

Todos los resultados:

  • 1: 8933
  • 2: 5188
  • 3: 0305
  • 4: 6945
  • 5: 5240
  • 6: 2509
  • 7: 9141
  • 8: 7375
  • 9: 2552
  • 10: 2943
  • 11: 9019
  • 12: 0821
  • 13: 9582
  • 14: 3204
  • 15: 1607
  • 16: 9841
  • 17: 2219
  • 18: 7923
  • 19: 1425
  • 20: 1075
Los resultados de la Quiniela Nocturna de la Provincia ayer, miércoles 6

  • A la cabeza: 5102

Todos los resultados:

  • 1: 5102
  • 2: 4650
  • 3: 1340
  • 4: 6855
  • 5: 0445
  • 6: 3380
  • 7: 3514
  • 8: 1314
  • 9: 0357
  • 10: 9623
  • 11: 2705
  • 12: 8084
  • 13: 4754
  • 14: 2941
  • 15: 6333
  • 16: 1444
  • 17: 3603
  • 18: 2382
  • 19: 6703
  • 20: 3357
¿Qué es la Quiniela?

La Quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Organizado y controlado por las loterías de cada provincia. La Quiniela es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

En general cada provincia implementa lo que denominan "tope de banca", el tope de banca es fijado por cada entidad y se utiliza para prorratear los pagos cuando el monto de los premios a pagar supera dicho tope.

Los sorteos comprenden 20 números de 4 cifras (desde el 0000 al 9999), distribuidos en 20 premios. Son realizados con cinco bolilleros (manuales o automáticos). El primer bolillero indica la unidad de millar, el segundo la centena, el tercero la decena, el cuarto la unidad y el último el lugar de ubicación del extracto.

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
  • 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
  • 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
  • 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
  • 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
  • 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
  • 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
  • 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
  • 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.

