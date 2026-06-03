SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
3 de junio 2026 - 09:55

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial mayorista avanzó este martes por segunda rueda consecutiva y se acercó a los $1.430. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior. Este miércoles, el foco estará puesto en si continúa el rebote del tipo de cambio o si el repunte entra en pausa.

En tanto, el S&P Merval cedió 0,7% este martes. Mientras tanto, el riesgo país bajó a los 488 puntos básicos. En los mercados globales, este miércoles el vuelve a subir el petróleo y caen las principales bolsas producto de las tensiones irresueltas en Medio Oriente.

Live Blog Post

El dólar mayorista promedia la semana en su nivel más alto en cuatro meses

La suba de los últimos días en el tipo de cambio ocurre en paralelo a las compras del BCRA, que en las próximas ruedas probablemente cumpla con su meta de compra de divisas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El petróleo repunta con fuerza, se acerca a los u$s100 y pone en aprietos el rally alcista de Wall Street

Wall Street adelanta dificultades para consolidar sus ganancias récord en el "premarket", ya que las crecientes tensiones en el alto el fuego entre EEUU e Irán impulsan los precios del petróleo al alza por tercer día consecutivo.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Mercados globales: expertos alertaron sobre deuda récord y anticiparon la suba de tasas

Un cónclave organizado por el IIF y Fitch reunió a lo más selecto del área del endeudamiento global. Los especialistas debatieron la coyuntura y las perspectivas, adelantando varios fenómenos que, incluso, ya se fueron dando como el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?

Por Jorge Herrera

Leé la nota completa

Live Blog Post

"Ningún sector nace ganador": el consenso de industriales y políticos por un modelo de desarrollo más allá del RIGI

En el marco del segundo Congreso Productivo para el Desarrollo, figuras públicas de distinto corte ideológico cuestionaron la poca conexión de los sectores que más crecen con el resto de la economía productiva e intensiva en generación de empleo.

Por Santiago Reina

Leé la nota completa

Live Blog Post

El Gobierno oficializó la baja de retenciones y trazó un esquema de reducción hasta 2028

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei redujo los derechos de exportación para trigo y cebada y fijó un cronograma de rebajas para soja, maíz, sorgo, girasol y biocombustibles. El Ejecutivo reiteró que las retenciones son un "impuesto distorsivo" y ratificó su objetivo de eliminarlas de manera gradual.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Pymes: entre las caídas récord y la "cautela activa", qué expectativas tienen de cara al segundo semestre

Tras baja de ventas y maquinas paradas, la industria encara con moderación la segunda parte del año. Los encuentros clave de las pymes para debatir la agenda del sector.

Por Nazarena Lomagno

Leé la nota completa

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: mercados confían en un pronto acuerdo con Irán, pero crecen dudas por el costo energético

Las idas y vueltas de los acontecimientos en Medio Oriente hacen estragos con los nervios de los inversores. ¿Svuelve a cayeron las negociaciones después de las incursiones de Israel en el Líbano? ¿Puede Trump restablecerlas como si no hubiera pasado nada? Los mercados mantienen la fe en un acuerdo. ¿Existe evidencia que la respalde o es una expresión de deseos, Gekko?

Por José Siaba Serrate

Leé la nota completa

Live Blog Post

Los sectores perdedores y ganadores en el consumo

Los datos oficiales muestran un nivel récord de consumo mientras la masa salarial se encuentra 11% por debajo del máximo histórico, señala un estudio de PxQ que hace referencia a la suba de los servicios para explicar esta diferencia. Los salarios registrados habrían dejado de caer en mayo, pero pierden 4% en el año.

Por Liliana Franco

Leé la nota completa

Live Blog Post

Luis Caputo confirmó que enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para los "dólares del colchón"

En el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía anunció el envío de una modificación del esquema actual con el fin de dinamizarlo.

Leé la nota completa

    Te puede interesar

    Otras noticias