Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de junio

El dólar oficial mayorista avanzó este martes por segunda rueda consecutiva y se acercó a los $1.430. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior. Este miércoles, el foco estará puesto en si continúa el rebote del tipo de cambio o si el repunte entra en pausa.
El dólar mayorista promedia la semana en su nivel más alto en cuatro meses
La suba de los últimos días en el tipo de cambio ocurre en paralelo a las compras del BCRA, que en las próximas ruedas probablemente cumpla con su meta de compra de divisas.