Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 3 de junio

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El dólar oficial mayorista avanzó este martes por segunda rueda consecutiva y se acercó a los $1.430. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior. Este miércoles, el foco estará puesto en si continúa el rebote del tipo de cambio o si el repunte entra en pausa.