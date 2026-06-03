El Gobierno oficializó la baja de retenciones y trazó un esquema de reducción hasta 2028

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei redujo los derechos de exportación para trigo y cebada y fijó un cronograma de rebajas para soja, maíz, sorgo, girasol y biocombustibles. El Ejecutivo reiteró que las retenciones son un "impuesto distorsivo" y ratificó su objetivo de eliminarlas de manera gradual.

La medida fue formalizada a través del Decreto 423/2026 y alcanza a los complejos de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, además de determinados productos vinculados a la producción de biodiésel.

El Gobierno oficializó una nueva reducción de los derechos de exportación para productos agroindustriales y estableció un cronograma de bajas escalonadas de retenciones que se extenderá hasta fines de 2028. La medida fue instrumentada mediante el Decreto 423/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial , y alcanza a las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol , además de determinados biocombustibles.

La norma establece un esquema diferenciado según el ciclo productivo de cada cultivo . Mientras que para los cultivos de invierno las rebajas entrarán en vigencia de manera inmediata, para los cultivos de verano se diseñó un cronograma gradual con el objetivo de que las reducciones estén vigentes al momento de la comercialización de la cosecha.

En el caso del trigo y la cebada , el decreto puso en marcha la rebaja anunciada por el presidente Javier Milei semanas atrás. La alícuota para los granos pasó del 7,5% al 5,5% , mientras que distintos productos industrializados de ambas cadenas, como harinas, sémolas, almidones y malta, quedaron alcanzados por derechos de exportación que oscilan entre el 1% y el 3,5% .

La soja concentra uno de los cambios más relevantes de la medida . El poroto reducirá su alícuota desde el 24% vigente en 2026 al 21% en diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El esquema también incluye a aceites, harinas, pellets y otros derivados industriales, que atravesarán un proceso de reducción progresiva durante los próximos dos años.

El maíz y el sorgo también quedaron incorporados al sendero de rebajas. Según la posición arancelaria, algunos productos quedarán exentos del tributo y otros verán reducciones escalonadas. En determinados casos, las alícuotas pasarán del 8,5% al 7,5% en 2027 y al 5,5% hacia fines de 2028.

Para la cadena del girasol se fijó un esquema similar. Algunas variedades de semillas quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que determinados aceites y derivados registrarán bajas graduales hasta alcanzar niveles de entre 1% y 3% a fines de 2028.

Biocombustibles

La medida también contempla cambios para los biocombustibles. El Gobierno estableció una alícuota del 0% para biodiéseles elaborados a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, además de otros combustibles que no contengan aceite de soja. Para el resto de los biodiéseles comprendidos en la misma posición arancelaria se dispuso una reducción progresiva, con una baja desde el 21% actual al 18% en diciembre de 2027 y al 13% un año después.

Biocombustibles Cognita

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo destacó que el sector agroindustrial es una de las principales fuentes de generación de divisas, empleo y desarrollo regional vinculadas a las exportaciones. En ese sentido, sostuvo que la medida apunta a fortalecer la competitividad, facilitar el comercio exterior, simplificar procedimientos y favorecer la apertura de nuevos mercados.

Además, el Gobierno volvió a cuestionar los derechos de exportación al definirlos como un "impuesto distorsivo" y ratificó que la meta es avanzar hacia una reducción gradual de esos gravámenes hasta su eliminación, siempre que las condiciones fiscales lo permitan.

La disposición comenzará a regir este jueves 4 de junio y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como establece el procedimiento previsto para los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.

Cómo será el cronograma de reducción de retenciones hacia 2028

El esquema contempla dos etapas diferenciadas. Por un lado, una reducción inmediata para los cultivos de invierno, en función de la cercanía de las decisiones de siembra. Por otro, un cronograma específico para los cultivos de verano, cuya implementación comenzará de manera posterior.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es garantizar que las rebajas estén vigentes al momento de la comercialización de cada cosecha, permitiendo mejorar la competitividad del sector sin comprometer las metas de equilibrio fiscal.

La iniciativa también incluye una reducción de las retenciones para determinados biocombustibles elaborados a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, buscando ampliar mercados y diversificar las exportaciones argentinas.

De acuerdo con el decreto, el cronograma detallado de reducción de alícuotas se encuentra incorporado en los anexos de la norma y se extenderá de forma progresiva durante los próximos años, constituyendo uno de los principales compromisos tributarios asumidos por la administración de Javier Milei para el sector agroindustrial.