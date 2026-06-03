El dólar mayorista promedia la semana en su nivel más alto en cuatro meses

La suba de los últimos días en el tipo de cambio ocurre en paralelo a las compras del BCRA, que en las próximas ruedas probablemente cumpla con su meta de adquisición de divisas.

Tras las subas de los últimos días, e l dólar oficial en el segmento mayorista se ubica en su valor más alto desde principios de febrero, en un contexto en que el Banco Central se encuentra cerca de alcanzar su meta de compra anual de reservas en poco más de cinco meses.

El tipo de cambio oficial se ubica a $1.427 para la venta en el segmento mayorista . Sin embargo, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.765,66, con una brecha del 23,6%. En tanto, a nivel minorista el dólar se ubica a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885.

A su vez, el contado con liquidación (CCL) se ubica a $1.507,46 y el MEP lo hace a $1.451,54. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,6%. El dólar blue , en tanto, se sostiene a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El Central continúa la compra de reservas

En paralelo, el BCRA compró u$s175 millones en el mercado oficial y ya acumula adquisiciones por u$s230 millones en lo que va de la semana. Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, la entidad acumula US$ 9.981 millones. Así, el Gobierno está a pocos días de cumplir la meta de adquisición anual de reservas con el BCRA de u$s10.000 millones.

De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer destacó que "ya está cumplida la meta acordada con el FMI de u$s10.000 millones" y adelantó que van a continuar con el ritmo de compras.

"En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar u$s7.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar u$s24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre u$s17.000 y u$s24.000 millones", detalló.