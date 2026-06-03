Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de junio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.448,79 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.427.

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.504,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5% .

El dólar MEP cotiza a $1.451,54 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.494,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s66.541, según Binance.